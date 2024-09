Laat de ongelakte stukken van Tweede Kamerfracties zien

Het stof over de aanvankelijk zwartgelakte stukken die de Tweede Kamer van het kabinet vroeg, is ondertussen wel neergedwarreld. Maar tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen werd ook informatie verstrekt, zonder de bewijstukken er bij te leveren. Informatie verstrekt door een paar Tweede Kamerleden. En niemand die vroeg: dat zegt u nu wel, maar mogen we die stukken dan even inzien a.u.b.?

Woensdag 18 september 2024, tijdens het eerste deel van de Algemene Politieke Beschouwingen, passeerden deze openbaringen:

De heer Eerdmans (JA21, over de Spreidingswet:

(…) die fair share die werd geëist door het vorige kabinet gaat gewoon niet gebeuren. De gemeentes willen het niet. Die mailen ons ook: JA21, alsjeblieft, hou dat tegen

De heer Wilders (PVV), als antwoord op de vraag van de heer Stoffer (SGP) wat Wilders zou kunnen betekenen voor de wereldwijd vervolgde christenen

Ik krijg ook heel vaak mails van mensen uit die (red.: islamitische) landen, die zeggen: meneer Wilders, ga alstublieft door, want veel mensen weten gewoon niet waar ze het over hebben; wij worden vervolgd, vaak mishandeld en soms veroordeeld en we kunnen onze christelijke religie niet uiten. Ik neem het voor die mensen op.

Mevrouw Van Vroonhoven (NSC), in debat met Jetten (D66) over de noodwetgeving voor asiel:

Meneer Jetten, u bent niet degene die kan vertellen wat onze kiezers belangrijk vinden. Uit de mails, de brieven en de opmerkingen die wij krijgen, blijkt dat een heleboel — een heleboel! — kiezers ons vragen om alsjeblieft wat te doen aan de migratieproblematiek. Dat is een van de redenen waarom wij de verkiezingen in zijn gegaan.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD), in debat met Ouwehand (PvdD) over hoe het symbool van de watermeloen (solidariteit met de Palestijnse bevolking) moet worden geïnterpreteerd (Yeşilgöz vindt dat een ‘hondenfluitje’ voor Hamas):

Als ik er zit en vervolgens van zo veel Joodse Nederlanders berichten krijg dat dit is hoe zij het interpreteren en ik het zie en het weet, dan vind ik het wel belangrijk om daarop te wijzen.

Tijdens het tweede deel, donderdag 19 september 2024:

De heer Dijk (SP), tijdens de discussie over de zwart gelakte ambtelijke stukken:

Het lijkt om te lachen, maar ik heb het afgelopen uur in mijn mailbox allemaal mailtjes gezien van mensen die zeggen: kunnen jullie het alsjeblieft over de inhoud hebben. Aan de andere kant rijg ik in mijn app berichten van toeslagouders die heel herkenbare documenten zien, namelijk helemaal zwartgelakt.

Mevrouw Ouwehand (PvdD), ook over diezelfde discussie:

Het schijnt in de mode te zijn om hier dan te zeggen: “Nou, ik kreeg berichtjes van mensen die kijken naar het debat.” Daar heb ik er ook eentje van. Een mevrouw mailde ons. Zij zei: “Wilt u alstublieft heel regelmatig zeggen dat u daar staat als volksvertegenwoordiger en dat u dat doet om de rechtsstaat te beschermen, want die is in het belang van ons allemaal. Ik ben zo bang dat als u dat niet om de vijf minuten zegt …

Ouwehand voegde er wel meteen aan toe:

Oké, dat schreef die mevrouw niet. Maar ze vroeg wel om “regelmatig”. Ze schreef: “Ik ben bang dat heel Nederland anders echt denkt dat er a een asielcrisis is en b dat dit een volstrekt democratische gang van zaken is. Wilt u alstublieft Nederland meenemen in wat hier gebeurt?”

Alweer mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD), over de toon van het debat:

Ik kan niet de enige zijn die berichtjes ontvangt van kijkers, van kiezers, van mensen die zich afvragen wat we hier in hemelsnaam aan het doen zijn en wat hier gaande is.

Mevrouw Van der Plas (BBB) voegde daar aan toe:

We hebben ook heel veel berichten gekregen van mensen die zeiden “waarom gaan jullie zo met elkaar om?”

Volgens Van der Plas kreeg de BBB nog meer berichten:

We kregen ook berichten van mensen die aan me vroegen om de waardering vanuit Nederland over te brengen naar u, minister-president. Heel veel mensen hebben heel veel vertrouwen in u. Bij dezen breng ik dat over.

Dames en heren volksvertegenwoordigers! Laat u ons die berichten, mailtjes en appjes dan maar even zien. En ongelakt! (Nou vooruit, namen en adressen mag u verdonkeremanen….)