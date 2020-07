Zomer 2020: Kunstroute door Zuid-Limburg

REPORTAGE - Sargasso’s kunstgalerie geeft ruimte aan kunstbloggers. Elke vierde zondag van de maand een bijdrage van Wilma takes a break.

Voor Kunst op Zondag hebben we in juli een kunstroute door Zuid-Limburg gemaakt. De focus lag in deze verkenningstocht op het ontdekken van kleine musea en bijzondere cultuurparels. Limburg is ook bekend door de vele kastelen. Daarom begint de kunstroute door Zuid-Limburg in Kasteel Hoesbroek. Ik wens je een mooie zomer!

Kasteel Hoensbroek

Kasteel Hoensbroek is één van de grootste waterkastelen van Europa. Tijdens deze coronazomer is htt een interessante optie om dit grote complex eens te bezoeken. Het oudste gedeelte van het kasteel stamt uit 1360. Tot 1920 heeft er altijd een vertegenwoordiger van de Heren van Hoensbroek in dit complex gewoond. Tijdens de rondleiding krijg je zowel een indruk van de middeleeuwse sfeer als die van de 18de-eeuwse pruikentijd.

Kasteel Hoensbroek is gratis te bezoeken met een Museumkaart. Meld je vooraf online even aan.

Via deze link kun je het kasteel alvast virtueel verkennen.

Museum de Domijnen in Sittard

Een kleine 20 kilometer ten noorden van Hoensbroek ligt Sittard/Geleen. In het Erfgoedcentrum De Domijnen wordt het verhaal van stad en streek in 24 topstukken verteld. De geschiedenis begint met een vuurbijl gevonden in Wijlre, deze vuurbijl is zo’n 115.000 jaar oud. Via de Romeinen, de Franken, de Ridders en Bokkenrijders kom je in de 20ste eeuw. Hier sta je oog in oog met de Hollanders, de mijnwerkers, de schippers en de Joden. 24 Topstukken vertellen je het verhaal van voorspoed en tegenslag, van oorlog en vrede, van autochtonen en nieuwkomers, van geloof en bijgeloof.

Museum voor Hedendaagse Kunst

Tot De Domijnen hoort ook het Museum voor Hedendaagse Kunst. Dat ligt op twee minuten lopen van het Erfgoedcentrum. Dit museum is ondergebracht in een nieuw gebouw waarin ze de deur deelt met de bibliotheek en het filmhuis.

Thema Mens & Dier in De Domijnen

Twee Belgische gastcuratoren (Herman Maes en Marc Milissen) hebben uit de collectie van De Domijnen een 50-tal werken gekozen waarin de mens, het dier of mens & dier centraal staan. Ze hadden de keuze uit meer dan 1000 kunstwerken. Naast Nederlandse kunstenaars als Rineke Dijkstra (Sittard, 1959), Lydia Schouten (Leiden, 1948), Inez van Lamsweerde (Amsterdam, 1963) en Berend Strik (Nijmegen, 1960) hangt en staat hier werk van internationale artiesten. Van de Chinese beeldhouwer, installatiekunstenaar en fotograaf Zhang Huan (Anyang City, 1965) hangt hier de fotoserie Family Tree. Het is een verhaal over het ontstaan en het verlies van onze identiteit. De Amerikaanse kunstenaar Nancy Spero (1926-2009, Cleveland, Ohio) was een pionier in de feministische (kunst)wereld. Zij was lid van de groep Women Artists’ Revolution.

De tentoonstelling Mens en Dier is t/m 1 september 2020 te zien in Museum de Domijnen II Hedendaagse kunst in Sittard

De wisselexpositie Scherven brengen geluk is te zien t/m 1 september 2020 in Het Erfgoedcentrum Die Domijnen in Sittard.

Met een combinatieticket (gratis voor Museumkaarthouders) kun je zowel het Erfgoedcentrum als het nieuwe Museum voor Hedendaagse Kunst verkennen.

Souvenir voor Heerlen van Jan Rothuizen

De volgde stop op onze kunstroute door Zuid-Limburg is Heerlen. Museum Schunck heeft deze zomer en najaar weer een groot aantal exposities. De blikvanger in de etalage zijn de lampions van Jan Rothuizen (1968). Door de lampions ontdek je Heerlen in een driedimensionale versie. Souvenir is een visueel verslag van de wandelingen die beeldend kunstenaar Jan Rothuizen door Heerlen heeft gemaakt. De vormen en de teksten op de lampions verwijzen naar etalages en ramen in deze Zuid-Limburgse stad.

Souvenir van Jan Rothuizen is nog t/m 30 november 2020 te bewonderen in de etalage van Museum Schunck in Heerlen. Luister hier naar de visie van Jan Rothuizen over de stad Heerlen.

In de trappengangen van Museum Schunck kun je deze zomer ook (gratis) verschillende muurschilderingen zien van o.a. George Korsmit (Homage to the soul); Vera Gulikers (if then is now) en Gijs Frieling (Theofanie – up and out).

Kunstlokaal bij Abdij Rolduc

Misschien een vreemde eend in de bijt, maar dan wel een hele leuke. Bij toeval kwamen we op onze verkenningstocht bij Abdij Rolduc. Dit is het grootste abdijcomplex in de Benelux met een geschiedenis van ruim 900 jaar. Al lopend langs de Vrouwezijp (een zijriviertje van de Worm) ontdekken we het Kunstlokaal. Eigenaresse Jacqueline van Putten is zelf keramiste. Ze maakt vrij werk, boetseert (portretten) in opdracht en ze geeft wekelijks workshops/les in haar atelier.

In het Kunstlokaal ontdekken we vooral werk van vrouwelijke kunstenaars zoals Harmke Zwep (Vierhouten), Cecil Kemperink (Texel), Maria-Josée Comello (Maastricht) en Marjolein Burbank (Den Haag). Uit de kunstautomaat heb ik voor € 4,= een leuk aandenken gekocht aan dit bezoek.

Stukje Rome in Valkenburg

Van het heden bij het Kunstlokaal gaan we door naar het verleden in de Romeinse Katakomben in Valkenburg (aan de Geul). Onder begeleiding van gids Peter maken we een reis terug in de tijd. Je bent even in een uniek stukje Rome, een ondergronds labyrint van maar liefst acht voetbalvelden groot. Je daalt af naar de graven van gewone Romeinse burgers en naar grafkamers van vooraanstaande Romeinen. Op het ene moment loop je door de tijd van het vroege christendom, even later door de 3de en 4de eeuw. Peter weet zo beeldend te vertellen dat we het gevoel krijgen dat we in de catacomben in Rome zelf lopen. Maar dan haalt de gids ons weet uit deze droom en lopen we in Valkenburg verder door de nauwkeurig nagebouwde gangen van dit labyrint.

De Romeinse Katakomben zijn gratis met een Museumkaart. Denk aan warme trui, in de grot is het constant 12 graden C.

Aan tafel in Museum Valkenburg

Nieuw in Museum Valkenburg is de multimedia presentatie ‘Aan tafel’ van de Maastrichtse kunstenaar Peter Slegers (1962). Slegers begon zijn opleiding aan het Mollerinstituut in Tilburg. Met het diploma leraar tekenen/handvaardigheid op zak, volgde hij zijn passie voor de authentieke kunst. Zijn inspiratiebronnen zijn grote meesters als Degas, Manet en Rembrandt. Voor het werk ‘aan tafel’ liet hij zich inspireren door ‘Het laatste avondmaal’ van Leonardo Da Vinci in de kapel van de Santa Maria Delle Grazie in Milaan.

Tot en met 2 augustus ben je welkom in Museum Valkenburg om aan tafel te gaan en te genieten van dit interactieve, multidimensionale experiment met kunst, videobeeld, geluid en geur.

Ook te zien in Museum Valkenburg

In de bovenzaal van het museum is van 28 juni t/m 20 september 2020 een duo-expositie te bezichtigen van Janneke Laheij en Rob Stultiens.

Patrick Creyghton – Een poëtisch realist, 5 juli – 4 oktober 2020

Creyghton (1934) is in Nijmegen geboren en verhuist op jonge leeftijd met zijn ouders naar het Limburgse Maasdorp Grevenbicht. Zijn werk is sterk verbonden met het Limburgse landschap.

Denk ook aan de #kleinemusea

Denk bij je voorgenomen museumbezoek a.u.b. aan de coronamaatregelen die hiervoor gelden. Je vindt deze informatie op de websites van de aangeven musea.



Gebruik van de foto’s met dank aan de genoemde musea, genoemde kunstenaars, alle bruikleengevers © foto’s Wilma Lankhorst