Kunst op Zondag | Voorstraat

Kunst op Zondag ontdekte bij toeval een straat waar veel kunstzinnigs is gegroepeerd en stelt de Kunstboulevard Voorstraat samen.

Het is niet zo verbazingwekkend dat sommige mensen bij ‘samen’ niet meteen denken aan rijk geschakeerde diversiteit, maar aan ‘veel-van-hetzelfde’. Hoe verschillend meubelzaken ook moge zijn, ze worden op meubelboulevards samen geveegd. En zo zijn er straten met louter autohandel en complete bouwmarktbuurten.

Museumkwartier

Ook kunst wordt soms verwoed bij elkaar gebracht. Nederland kent geen permanente kunstboulevard, maar de Kunst-as in Rotterdam (20 kunstinstellingen) komt aardig in de buurt. Ligt het kunstgebeuren niet op één lijn, maar is er wel een loopje mee te nemen, dan heet het bijv. in Den Haag ‘museumkwartier’ (11 kunstgerelateerde adressen).

Die aanpak kennen ze ook in Utrecht (18 kunst- en culturele bezienswaardigheden) en Den Bosch (2). Het kan voor een gemeente meerwaarde hebben een buurt tot museumkwartier te bombarderen, want dat is al gauw goed voor de OZB-opbrengst. Het museumkwartier in Vlaardingen (4 kunst- en cultuur objecten) in ontwikkeling mag daar een voorbeeld van zijn.

Museumplein

Leiden (13) heeft er geen spetterende naam voor bedacht en in Amsterdam zijn 5 musea gegroepeerd rond het Museumplein.

Kerkrade telt 3 musea op haar Museumplein, Veendam kent 1 museum en 1 theater op het gelijknamige plein, Drachten dacht dat 1 museum wel aan het museumplein moet liggen.

Grootegast kent een museumplein, maar dat ligt aan de Legolaan (3 musea). Er zijn overigens wel eens verdwaalde toeristen gespot op een museumplein waar geen enkel museum staat.

Voorstraat

Kunst op Zondag ontdekte bij toeval een straat waar veel kunstzinnigs is gegroepeerd, maar als zodanig niet bekend is bij het grote publiek. In onze research dook een paar keer kunst in een ‘Voorstraat’ op. Geprikkeld door het idee dat toeval wellicht vaker bestaat gingen we op zoek naar kunst in dorpen en steden met een Voorstraat.

En jawel, 53 plaatsen kennen een Voorstraat en 51% daarvan is voorzien van een of meerdere musea, galeries, ateliers, kunstwinkels of anderszins. In totaal vonden we 52 kunstgerelateerde adressen.

Top 3 en de rest

Dordrecht spant de kroon en heeft met 11 panden de enige, echte kunstboulevard van Nederland. Delft en Bad Nieuweschans kennen elk 4 kunstlocaties in hun Voorstraat. Negen plaatsen hebben een Voorstraat met twee kunstzinnigheden en 15 Voorstraten doen het met slechts 1 kunstenaar, expositieruimte of podium.

Er zijn nog wel drie Voorstraten gespot met buitenkunst (beelden in de openbare ruimte), hetgeen zou betekenen dat 57% van alle Voorstraten kunstwaardig zijn.

Is het zo dat kunstenaars, galeriehouders en musea een voorkeur hebben voor huisvesting in pittoreske straatjes in oude woonkernen?

De meeste ‘Voorstraten’ voldoen aan die omschrijving. Maar we hebben niet verder gezocht naar andere straten (pittoresk of hedendaags) met een even grote, misschien zelfs grotere opeenhoping van kunst. Mocht u er een weten, meld het in de reacties a.u.b. (Museumplein kunt u overslaan, die hebben we hierboven al vermeld en dat pleintje haalt het totaal van de Voorstraat niet).

Voorstraat-tour

In een poging de enige en grootste virtuele kunstboulevard van Nederland te maken, zetten we alle Voorstraten met kunst op een rij (volledige lijst onderaan dit artikel) en nemen natuurlijk hier en daar een kijkje.

Bad Nieuweschans: Galerie Wiek XX, Voorstraat 50. Tot 22 december nog te zien: ‘Bijzondere Zaken’, tentoonstelling met werk van 44 kunstenaars, schilders en beeldhouwers.

Galerie Wiek XX – Caius Spronken, Muze, brons, 37 x 40 cm.



Delft: Galerie xs, Margo Weijer, Voorstraat 16.

Margo Meijer – Banana, fotoprint op hout, 1- x 10 cm, 2014.



Margo Meijer – Man and hole, Woman and hole, Collage, vintage beeld op afval hout, gat afgezet met bladgoud, 20 x 20 x 4 cm, 2019.



Dirksland: Foke Stribos, Voorstraat 3. Vandaag is zijn werk te zien in een groepstentoonstelling in Terneuzen (Lokaal 54).

Foke Stribos – Doorgangen 3, olieverf op doek met kwast + plamuurmes geschilderd, 80 x120 cm, 2018.



Foke Stribos – Zeelandschap, acryl en zand op canvas met kwast + plamuurmes, 100 x 100 cm, 2019.



Egmond aan Zee: Galerie De Zeehaas, Voorstraat 124.

Jan Schelhaas – zonder titel, olieverf op linnen, 70 x 160 cm (locatie tussen Egmond en Bergen aan zee het duingebied van Wimmenum), 2019.



Franeker: Museum Martena, Voorstraat 35 met de tentoonstelling ‘The End of Things’ van Gert Jan Slotboom (tot en met 19 januari 2020).

Gert Jan Slotboom – Drowning Season, olie op linnen, 250 x 100 cm, 2019 (uit de serie Ecco Homo).



Katwijk: Katwijks Museum, Voorstraat 46, tentoonstelling (t/m 8 februari 2020) met werk van de Leidse kunstenaar Fer Hakkaart, die in de Leidse Lakenhal uit de vaste opstelling is verwijderd.

Fer Hakkaart – Jarig bij mobilhome, olieverf 100 x 140 cm, 2006.



Poeldijk: Atelier Els Hoonhout, Voorstraat 39.

Els Hoonhout – Zilte zoen, olie op kant en canvas, 100 x 70 cm, 2018.



Els Hoonhout – Liefde op het eerste gezicht, olie op kant en canvas, 100 x 70 cm, 2019.



.

Kunstboulevard Voorstraat

Dordrecht:

Atelier Jan van ’t Hoff, Voorstraat 138.

Elvira van Bochove, Voorstraat 142 (heeft atelier elders in de stad)

Atelier Katinka van Haren, Voorstraat 175.

SBK Dordrecht / Galerie 180, Voorstraat 180.

Teekengenootschap Pictura, Voorstraat 190-192.

Nico Hemelaar, Voorstraat 190.

byBranderhorst, Voorstraat 199.

Atelier Henriette, Voorstraat 331.

Mainstreet Art Gallery, Voorstraat 344.

Stichting Will Ferwerda, Voorstraat 400.

Atelier Mamiko Nagatomo & Galerie IROHA, Voorstraat 487.

Delft:

Galerie Ruimte Remmelink, Voorstraat 14.

Galerie xs, Margo Weijer, Voorstraat 16.

Mark van Huystee, Voorstraat 60.

Huis Kinesis, Voorstraat 86 2611JT Delft http://www.huiskinesis.nl/

Bad Nieuweschans:

Andersom Anders, Voorstraat 22.

Atelier Twee, Ingrid Constance en Hans van Herwijnen, Voorstraat 32.

Carla van den Berg, Voorstraat 47.

Galerie Wiek XX, Voorstraat 50.

Buren:

Kunstroute Buren, met diverse exposities in Voorstraat 1 – 3.

René Vlasblom en Mirjam Jakubowski (edelsmeden en beeldende kunst), op hetzelfde adres.

Egmond aan Zee:

Miss Luckie Chalkboard Artist & Signwriter, Voorstraat 22.

Galerie De Zeehaas, Voorstraat 124.

Franeker:

Museum Martena, Voorstraat 35.

Stichting Museum ’t Coopmanshûs, Voorstraat 49.

Harlingen:

Gemeentemuseum Hannemahuis, Voorstraat 56.

Harlinger Aardewerk & Tegelfabriek, Voorstraat 84.

De Voorstraat is ook onderdeel van het StreetArt Festival van Harlingen.

Kampen:

Huys der Kunsten, Voorstraat 20. http://www.huysderkunsten.nl/

Hierin heeft Johann van den Noort zijn atelier.

Poeldijk:

Atelier Els Hoonhout, Voorstraat 39.

Atelier Goeijenbier, Voorstraat 110. Mi-Tê Goeijenbier heeft geen website.

Rotterdam:

Elly Hendrix, bronzen beelden atelier, Voorstraat 11.

Zakkendragershuisje, cultureel centrum, Voorstraat 13.

Spijkenisse:

Museum / groentewinkel MAK, Voorstraat 26.

Studio & Galerie Bram van Baalen, Voorstraat 61a.

Voorschoten:

Voorschotense Kunstkring, Voorstraat 14.

Museum Voorschoten, Voorstraat 17.

Brielle: Cristina Vaudo, Galerie en Atelier, Voorstraat 12 en 50.

Colijnsplaat: Gallery Maritime, Voorstraat 45.

Dirksland: Foke Stribos, Voorstraat 3.

Katwijk: Katwijks Museum, Voorstraat 46.

Kollum: Atelier 7, Max en Louise de Winter, Voorstraat 55.

Middelharnis: Muziek in de Voorstraat (jaarlijks huiskamerfestival).

Nieuw-Beijerland: Galerie DeBuut, Voorstraat 32.

Piershil: exposities in gemeentehuis, Voorstraat 31.

Roosendaal: Atelier De Wilg, Voorstraat 126.

Sint Annaland: Atelier Schoonen Glazen Kunst, Voorstraat 37

Sommelsdijk: Remonstrantse Kerk, exposities, voorstellngen, cursussen, Voorstraat 35.

Vianen: Stedelijk Museum Vianen, Voorstraat 97.

Vlaardingen: Jan van Dorp, Voorstraat 31.

Wijk aan Zee: Kop van Waz, Kunst Ontmoetings Plek, Voorstraat 12.

Zwolle: Douwe Dijkstra, Voorstraat 26.

In de Voorstraat van deze vier plaatsen geen musea, ateliers of dergelijke. Wel kunst in de openbare ruimte.

Kraggenburg: de Socio sofa en Monument Kraggenburg 60 jaar (boom).

Lekkerkerk: 25 zalmen.

Utrecht: Jacht (op zijgevel van Voorstraat 80) en Bebop a lu la (op gevel van Voorstraat 71).

Woerden: reproducties van werken van Leo Gestel (zie info onderaan de update). Voorstraat 12, Om den Prijs en Voorstraat 89, Woonwagenbewoners.

In de volgende plaatsen hebben we wel een Voorstraat maar geen kunst aangetroffen:

Blija, De Westereen (Zwaagwesteinde), Dieden, Fijnaart, Groede, IJsselstein. Leiden. Lelystad. Made. Melissant. Noordwijk, Numansdorp, Ooltgensplaat, Oude-Tonge. Pijnacker-Nootdorp. Sint Philipsland. Stellendam, Vlijmen. Vreeland, Willemstad. Winsum, Woerden. Woudenberg.

Mocht een van deze plaatsen een plekje op de Kunstboulevard Voorstraat willen innemen, mail dan de kunst (natuurlijk met juiste adres en bijzonderheden) aan kunstopzondag[apestraatje]sargasso.nl



Update (aanvullende informatie en/of wijzigingen in de lijst):

maandag 16 dec.

Dankzij de tip van Elly is de in 2016 geopende ‘Leo Gestel Promenade’ in Woerden opgenomen in de Kunstboulevard Voorstraat. Het begon met tien grote doeken op buitengevels, inmiddels hangen er 19. Leuke stadwandeling dus in Woerden met in de Voorstraat 12, Om den Prijs (een spotprent voor het satirische weekblad De Ware Jacob waarop hij kunstenaars Jan Sluijters en Huib Luns afbeeldde als wielrenners op weg naar de finish van de Prix de Rome in 1904), en in de Voorstraat 89, Woonwagenbewoners.