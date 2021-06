Kunst op Zondag | verkent Colorfields Performance

Deze zomer is Park Lingezegen (tussen Arnhem en Elst) het toneel van The Colorfield Performance 2021. Tijdens de duur van dit landartproject werken honderden kunstenaars ter plaatse, in de openlucht aan een kunstwerk. In totaal worden 500 panelen beschilderd. Dagelijks werken steeds zes kunstenaars op de locatie in Elst. Begin september zijn alle 500 kunstwerken klaar. Je kunt er vanaf nu dagelijks (gratis) naar toe om de schilders te ontmoeten en hun werken te bekijken.

Wat is The Colorfield Performance?

The Colorfield Performance is een kunstproject in de openlucht waarbij 500 panelen van 1,22 x 1,22 meter in een driehoek staan opgesteld. De panelen worden beschilderd door een kleine 500 kunstenaars uit binnen- en buitenland. De initiatiefnemer en coördinator van dit project is vormgever Dirk Hakze. Dit landartproject zag in 1992 het levenslicht tijdens Oerol op Terschelling. Daarna heeft Hakze The Colorfield Performance georganiseerd op Schiermonnikoog en in 2018 in de Friese Elfstedenstad Sloten. Een ander schilderevenement dat uit zijn brein is ontsproten is ‘The Colors of Music’. Hiervan heeft Hakze al vijf edities georganiseerd in onder andere Noordwijk, Arnhem en op Ameland.

In Sloten hebben wij tijdens de editie Leeuwarden (Friesland) culturele hoofdstad van Europa (2018) voor het eerst kennis gemaakt met The Colorfield Performance.

Tropische dag in Elst

Op de eerste tropische dag van deze jonge zomer, rijden we naar Elst (Gelderland). Als we dichter bij het park komen, zien we fietsers dezelfde kant op gaan. Bij de ingang staan de namen van de kunstenaars die vandaag aanwezig zijn, op een lijst. Tijdens ons bezoek zijn dat Carlo Grift (Amsterdam), Arien de Groot en Peter de Vis van Atelier Vier B uit het Drentse Peize, schrijver, dichter en schilder Stien Breedveld (Alteveer,) Paul van Ingen (Arnhem). Paul Peters uit Elst heeft een thuiswedstrijd.

Verschillende kunstenaars komen op meerdere dagen naar Park Lingezegen. Zij maken iedere keer een nieuw kunstwerk. De namen en dagen waarop de schilders op het festivalterrein aanwezig zijn, vind je in dit overzicht.

Dagkunst op Colorfield Performance

Het artistieke echtpaar Arien de Groot en Peter de Vis is met hun camper uit Drenthe naar Elst gekomen. Naast eigen werk, geven ze thuis workshops. Vandaag zijn ze zelf aan het werk in de buitenlucht. Omdat de zon fel schijnt, worden de werkplekken voorzien van een schaduwdoek. Arien heeft zich voor haar werk laten stimuleren door het zwembad in Museum Voorlinden. Na haar bezoek aan dit museum voor moderne kunst heeft Arien een serie zwembad-schilderijen gemaakt. Thuis heeft ze al de nodige voorbereidingen getroffen voor een ontwerpidee om haar paneel in één dag te voltooien. Ook Peter heeft thuis al het een en ander gedaan. Hij heeft ‘zijn’ paneel op een tafel voor zich liggen. Naast hen zijn Stien, de twee Paul’s en Carlos ook ijverig aan het werk. De drie basisvoorwaarden waar elke artiest zich aan moet houden zijn: allemaal hetzelfde formaat gebruiken, geen zwarte verf gebruiken en het kunstwerk moet in één dag klaar zijn.

Kleurrijk veld in Elst

Iedere dag krijgt het landartproject in Elst meer kleur. De variatie aan werk, thema’s en stijlen is groot. Mede hierdoor is het erg leuk om langs de panelen de lopen. Soms gaan bezoekers spontaan met elkaar het gesprek aan over een doek. Weer anderen lopen met een fotocamera of smartphone rond en klikken herinneringen voor thuis. Op de achterkant van een paneel staat de naam van de kunstenaar en de titel van zijn of haar werk. Met enige regelmaat ontdek ik een dikke rode punt. Dat is het teken dat het werk al is verkocht. Alleen moet de nieuwe eigenaar wachten tot 1 oktober 2021 voordat hij zijn werk op kan halen. De afspraak is dat alle werken blijven staan tot het einde van het evenement.

Je kunt The Colorfield Performance 2021 t/m 1 oktober 2021 dagelijks bezoeken in Park Lingezegen bij Elst/Nijmegen.

Vanaf half tien ’s ochtends tot twee uur vóór zonsondergang zijn er kunstenaars aan het werk en kun je een gesprek met hen aanknopen. Op maandag en dinsdag wordt er niet geschilderd. Het veld met de 500 panelen is ook op die dagen gewoon open voor bezichtiging. Begin september is het totale kunstwerk af en kun je het in zijn geheel te bewonderen. Hier vind je alle informatie als je dit kunstevenement.

Covid-19

In Park Lingezegen is een goede publieksregulering mogelijk. De bezoekers kunnen verspreid over de gehele dag komen kijken. Bovendien is het zeer onwaarschijnlijk dat men te dicht bij elkaar komt door de uitgestrektheid van het terrein. De panelen zelf staan 2 tot 3 meter uit elkaar.

© foto’s Wilma Lankhorst.

© gebruik van de afbeeldingen met dank aan The Colorfield Performance en de genoemde kunstenaars.