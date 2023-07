Kunst op Zondag tentoonstellingstips juli

NIEUWS - Er wordt door veel mensen, veel energie gestopt in het samenstellen van tentoonstellingen, kunstroutes en evenementen. Het wat en wanneer wordt helaas niet altijd even helder gecommuniceerd. Kleine(re) musea missen vaak het budget voor landelijke campagnes. Ik mis dus wel eens wat en dat overkomt jou vast ook? Daarom stel ik voor de komende drie maanden, een drieluik samen met verschillende tentoonstellingstips. Laat me weten of je de suggesties waardevol vindt om er na dit drieluik eventueel een nieuwe serie tips voor Kunst-op-Zondag van te maken.

Rembrandt en de liefde

In het voormalige woonhuis van Rembrandt in Amsterdam is deze zomer een expositie te zien waarin de liefde centraal staat. Liefde in al haar facetten, zoals liefde voor de natuur, liefde voor de ouders, naastenliefde, dierenliefde, de ware liefde en liefde in mythische en Bijbelse voorstellingen. In twee zalen hangen allemaal etsen waarin Rembrandt de liefde verbeeldt. Het verhaal begint met de ware liefde voor Rembrandt, zijn liefde voor zijn eerste vrouw Saskia. Naast een prachtig dubbelportret zie je schetsen van Saskia en andere modellen. In de vrouw met de parels laat Rembrandt een betoverde versie van zijn Saskia zien. Neem de tijd en ontdek steeds meer details in de geselecteerde etsen. Hier ontdek ik de liefde van de schilder voor honden. Je ontdekt hier dat op veel werken wel ergens een hond staat afgebeeld.

Intiem moment met pauwenpracht

In de tweede en laatste zaal is een kleine privé ruimte gemaakt waarin je het schilderij ‘stilleven met pauwen’ (1639) van Rembrandt kunt zien. Hij schilderde dit werk in hetzelfde jaar waarin hij in dit huis kwam wonen met Saskia. Het is een van de weinige stillevens die hij heeft gemaakt. In Rembrandts tijd werden pauwen gegeten door de allerrijksten. Het pauwenvlees werd onder meer in pasteien verwerkt. Na de slacht moesten de dieren hangend uitbloeden. Dat is wat Rembrandt ons hier laat zien. Rembrandt was geboeid door de prachtige tekening op de verentooi, de weelde aan kleuren: blauw, groen en okergeel. Neem de tijd en rustig op het bankje zitten en laat het tafereel langzaam aan je voorbij gaan.

Rembrandt & de liefde en Rembrandts pauwen zijn tot en met 15 oktober 2023 te zien in het Rembrandt Huis in Amsterdam. Het Rembrandt Huis is gratis toegankelijk met de Museumkaart.

Dubbeltentoonstelling fotograaf Viviane Sassen

In Dat Bolwerck in Zutphen en museum MORE Kasteel Ruurlo heeft fotograaf Viviane Sassen (Amsterdam, 1972) deze zomer een dubbeltentoonstelling. Sassen heeft na een periode in Kenia, ook verschillende jaren in Hanzestad Zutphen gewoond. Sassen is wereldberoemd door haar modefotografie. In de dubbeltentoonstelling Fabulous Monsters zie je zo’n 60 foto’s dit zijn zowel modefoto’s als vrij fotografisch werk. Voor deze twee exposities heeft Sassen zelf werk geselecteerd uit haar fotoseries Venus & Mercury (nooit vertelde verhalen uit het Franse Versailles, 2020), Cadavre Exquise (Amsterdam 2020), Lexicon (2014), Roxanne II (2017) en Of Mud and Lotus (2017).

De titel Fabulous Monsters verwijst naar de fotocollages die Sassen tijdens de lockdowns in de corona-periode heeft gemaakt. Tijdens de periodes is ze in haar omvangrijke fotoarchief gedoken. Wat ze daarin aantrof, zette haar aan tot een kinderspel waarbij verschillende kinderen samen één personage tekenen, zonder dat ze elkaars aandeel zien. Dit spel heet met een chique woord ‘cadavre exquise’ en dan de grafische/getekende variant hiervan. Sassen heeft er op haar beurt een fotografische variatie van gemaakt.

Fabulous Monsters is tot en met 17 September 2023 te zien in Dat Bolwerck in Zutphen en tot en met 24 september in MORE Kasteel Ruurlo. De exposities in Dat Bolwerck zijn vrij toegankelijk en in Ruurlo is het gratis met de Museumkaart. De reisafstand tussen Zutphen en Ruurlo is circa 23 kilometer. Er is ook een treinverbinding tussen Zutphen en Ruurlo.

Voorhout Monumentaal

Op de Lange Voorhout in Den Haag word je deze zomer getrakteerd op een gratis beeldenroute op maar liefst drie locaties. Pulchri Studio heeft het vaandel overgenomen van de Stichting den haag Sculptuur en organiseert nu voor deze tweede maal de beeldenroute. Op het schelpenpad op de Lange Voorhout staan veertien beelden. In de sfeervolle binnentuin van Pulchri Studio ontdekken we nog eens veertien beelden. Het feest voor oog & ziel wordt compleet met nog eens negen werken in de Kloosterkerk. De twee verkeersborden van Zeger Reyers (Voorburg, 1966) zorgen er voor dat je deze beeldenroute niet kunt missen.

Pauzemoment in de tuin

In het gebouw van Pulchri Studio zijn verschillende kleine exposities te zien. In de sfeervolle binnentuin, die aansluit op het café-restaurant zijn veertien beelden geplaatst als onderdeel van de beeldenroute. Voor ons een mooie plek voor een pauzemoment in het liefdevolle beeld Kleine jongens van binnen van kunstenaar Babette Degraeve (Brugge, 1965). In de Kloosterkerk staat onder andere shelter 2 (2021) van Maria Roosen (Oisterwijk, 1957). En zoals de naam zegt, mag je even schuilen in de open ruimte van deze eenpersoonskapel. Jan de Weerd (Den Haag, 1953) heeft een lichtinstallatie gemaakt van kleurrijke, op straat gevonden, afwasteiltjes. Als ik door de keramische tranenvloed (Tränenflut, 2021) van Sarah Reinbold (Duitsland, 1993) naar de kleurrijke lampen van Jan de Weerd kijk, ben ik echt geraakt. De serene sfeer in de Kloosterkerk draagt bij aan dit bijzondere moment.

Voorhout Monumentaal is nog tot en met 20 augustus 2023 gratis te bezoeken aan de Lange Voorhout in de Haag. Tramlijn 1 halte Kneuterdijk. Kijk hiervoor alle details.

De familie Mondriaan in Winterswijk

Museum Villa Mondriaan in Winterswijk viert dit jaar haar tiende verjaardag. Museumdirecteur Jana Roovers heeft met haar team onderzoek gedaan naar de artistieke wortels in de familie Mondriaan. Niet alleen Piet junior had talent, ook zijn vader Piet en oom Frits tekenden respectievelijk schilderden. In de jubileumtentoonstelling Mondriaan: de familie komen alle drie de familieleden aan bod. Vader Pieter Cornelis was hoofd van de school in Winterswijk en tekende (in opdracht) onder andere jubileumcollages. Hij zag zijn kunst als middel voor politiek-maatschappelijke doeleinden.

Samen de natuur in

Als oom Frits in Winterswijk kwam logeren, nam hij zijn neefje Piet vaak mee op wandelingen door de natuur. Frits Mondriaan heeft zichzelf op latere leeftijd het schildersvak eigen gemaakt. In eerste instantie verdiende hij zijn geld met het ontwerpen van hoeden in de hoedenwinkel van vader Mondriaan in Den Haag. Je ziet hier heel goed hoe de jonge Piet zich in het begin de verfstijl van oom Frits eigen maakt. Na zijn opleiding in Amsterdam legt Piet Mondriaan zich volledig toe op de autonome kunst en wordt hij de wereldberoemde Mondriaan die we allemaal wel kennen. Naast de tijdelijke tentoonstelling is ook de vaste collectie op de begane grond nu helemaal opnieuw samengesteld.

Mondriaan: de familie is tot en met 29 oktober 2023 te zien in Villa Mondriaan in Winterswijk. Villa Mondriaan is gratis toegankelijk met de Museumkaart.

© tekst en foto’s Wilma Lankhorst

© gebruik van de afbeeldingen met dank aan en met toestemming van de genoemde musea, Pulchri Studio en de genoemde kunstenaars.