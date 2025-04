Kunst op Zondag | Tegen ‘t zuur!

Dit kabinet op het bordes? Dan de Poepers op de planken!

Zo begonnen de Veulpoepers 3.0 op 25 augustus 2024 in Oisterwijk hun tour ‘Tegen ’t zuur’ (Tegen het zuur in de samenleving. Vóór: met elkaar genieten en dansen!)

Veulpoepers 3.0 is de revival versie van de R.K. Veulpoepers BV (1976 – 1982). Met Brabantse vrolijkheid speelden ze tegen de bekrompenheid van de kerk, tegen het ethisch reveil van het CDA, tegen de macht van de Boerenbond.

De Veulpoepers 3.0 bewijzen dat het ook een feest zijn om tegen dit zuurgure kabinet te ageren. Vandaag doen ze dat op het festival Fier in Hilvarenbeek. Verder zijn optredens gepland van 3 mei (Overloon) tot en met 25 oktober (Uden).

Gaat dat zien, gaat dat meemaken. Laat u niet weerhouden door het zure sentiment ‘dagge dan veur terrorist wor uutgemoakt’

De wetten van de moderne rechtsstaat / worden dagelijks verkracht / en de daders van dit alles / zijn de vrienden van (vult u zelf maar in…)

Behalve deze aanstekelijke neder-folk-rock is er meer tegen ’t zuur. Wie dan? Waar dan? Nou, check de Hang Youth tour en festival agenda. Of ga naar Sophie Straat.

Van Jan Modaal hebben we jammer genoeg geen concertagenda. We zouden, vooruitlopend op zaterdag 26 april ‘Geen woning, geen koning’ kunnen presenteren. Maar omdat die dag tevens een dag van kledingkoopjes en kinderarbeid is, kiezen we voor ‘Kinderarbeid Kinderkleding’.

Meer cultuur tegen ‘t zuur!