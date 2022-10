Kunst op Zondag | Opgeblazen kunst

Sommige dingen moeten de media niet zo opblazen. Is er toch iets leuks in Den Haag, is het weer niet goed.

Dat ‘leuks’ is BlowUp Art Den Haag: vijf opgeblazen kunstwerken rond het Binnenhof. Tot en met 13 oktober te zien in het gebied rondom het Binnenhof.

Het ‘weer niet goed’ werd aangewakkerd door een berichtje van de lokale Omroep West. De journalist leefde zich helemaal uit met de kop ‘kunst of kunstverkrachting?’ Niet meer dan twee tweets van conservatieve Haagse politici en een citaat van één ‘iemand’ vormden het bewijs van respectloze minachting.

Eerlijk is eerlijk (fair balance?), de journalist wist er nog uit te persen: “Ook wordt er positief gereageerd. ‘Vind het zelf prachtig en prikkelend’, schrijft iemand. En een ander noemt het ‘leuk om zo tijdelijke kunst in de publieke ruimte te zien’.

U kunt zelf uw oordeel vellen en de installaties gaan zien. Bijvoorbeeld het werk van Steve Messam, met twee installaties vertegenwoordigd. Een daarvan is een opgeblazen reproductie van de kroon van het Amerikaanse Vrijheidsbeeld. Dat siert nu Willem van Oranje, die al weer zo’n 174 jaar op het Plein staat.



Naast de Hofvijver staat een koraalachtige sculptuur van Adrianus Kundert.



Verder werk van Marleen Sleeuwits, van wie ook werk is te zien in een groepstentoonstelling in Escher in Het Paleis, fotografeerde allerlei zuilen die in Den Haag te vinden zijn. Een deel daarvan staat nu, opgepompt en wel, voor de Koninklijke Schouwburg. Meer werk van haar: hier.

En Larissa Ambachtsheer, wiens werk ingeklemd hangt in een steegje naast kunstenaarssociëteit Pulchri Studio.

De opgeblazen kunst staat binnen het Haagse Museumkwartier, dus mooi te combineren met een bezoekje aan Pulchri Studio, Escher in Het Paleis of West Den Haag (de voormalige Amerikaanse ambassade). En voor wie al die moderne frivoliteiten niet ‘jouw ding’ zijn, is er het Mauritshuis.

Christo

In Kunst op Zondag was al eerder opgeblazen kunst te zien, dus veel gaan we aan het Haagse initiatief niet toevoegen. Wel dit: destijds wees ene Maaike ons op opgeblazen werk van Christo, bij het grote publiek meer bekend van het inpakken van grote bouwwerken.

Iets minder bekend zijn Christo’s ‘Air Packages’. In de zestiger jaren maakte Christo een aantal ‘Air Packages’, in lucht ingepakte objecten. In oktober 1966 de 42,390 Cubic Feet Package: ballonen ingepakt in een ballon.

Voor de Document IV in Kassel (1968) maakte Christo de 5,600 Cubicmeter Package. Een voor die tijd reusachtige opblaasbare kolom van 85 meter hoog en 10 meter rond.

De eerste ‘Air Package’ (1966) was een stuk bescheidener. Voor het Van Abbemuseum (Eindhoven) wilde hij de torenklok inpakken. Daar werd geen toestemming voor gegeven. In plaats daarvan maakte Christo een grote opgeblazen bol die voor de ingang werd gehangen en zodoende het museum deels aan het zicht onttrok. Christo’s werk (zowel binnen als buiten het museum) werd met groot sarcasme ontvangen.

In 2013 realiseerde Christo de Big Air Package. De Gasometer Oberhausen werd als het ware ingepakt met een van binnenuit opgeblazen doek, dat nagenoeg de hele ruimte vulde. Je kon er omheen én er doorheen lopen. Filmpje 4 min. 46

Andy Warhol

Tot slot de ‘Silver Clouds’ van Andy Warhol. In 1965 liet Warhol zo’n wolk vrij.

De ‘Silver Clouds’ zijn jaren daarna een terugkerend fenomeen in menig museum. Tot groot vermaak van jong…

en oud

De wolkjes zijn ook gebruikt in ‘Rainforest’, een dansvoorstelling, ontworpen door choreograaf Merce Cunningham. Het Britse dansgezelschap Rambert voerde het stuk in 20210 uit en kreeg van David Vaughan, archivaris bij de Merce Cunningham Dance Company, een aardige anekdote mee. Iets met naakt en ‘om te janken’.

Hier een deel uit ‘Rainforest’, uitgevoerd door de Merce Cunningham Dance Company.

De afbeelding boven dit artikel: Hans Hemmert, German Panther (2007).

Prettige zondag.