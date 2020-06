Kunst op Zondag | Musea: het nieuwe open

De musea ontvangen weer publiek. Ze zijn gehouden aan een protocol dat moet garanderen dat het bezoek met ‘gezonde afstand’ weer kunst bewondert.

Online kaartjes kopen, vastgestelde routes lopen, beperkt aantal mensen in de gebouwen en in de zalen, overal handgels, geen groepsactiviteiten, performances en workshops. Het is voor iedereen nog wennen dat ‘nieuwe open’.

De voorlichting op de websites van de musea is net zo verschillend als de praktische uitwerking van het protocol.

Alle musea werken met toegang per tijdslot, online te reserveren. Eenmaal binnen mag je bij het ene museum zo lang blijven als je wil, bij een ander moet je er na 1 tot 2 uur weer uit.

Bij de een kun je handgel gebruiken door het met een voetpompje uit de fles te halen, bij een ander staan overal flesjes die iedereen met de handen aanraakt.

De route die je kunt lopen is bij het ene museum vrij strak bepaald, terwijl je in een ander museum wat vrijer rond mag kijken.

In sommige musea zijn ook restaurant, winkel en bibliotheek toegankelijk, bij anderen weer niet.

Soms gaat het er in het museum net zo aan toe als in de rest van de samenleving en loop je het risico dat er toch iemand binnen 1,5 meter naast of achter je gaat staan. (Meneer, u staat te dichtbij! – Nee hoor, ik sta toch 1,5 meter van het schilderij?!).

Hadden de musea maar de beschikking gekregen over de software van de kunstenaars Jólan van der Wiel en Nick Verstand. Ze ontwierpen het Smart Distancing System dat met laserstralen lijnen trekt om mensen heen, zodat iedereen kan zien of men nog op gepaste afstand van elkaar is.

En terwijl de meeste musea vrij saai gewoon het protocol bij de toegang en de zalen hebben hangen, ontdekten we ook een paar musea die van het ‘nieuwe open’ wat meer wisten te maken.

Het Stedelijk Museum Alkmaar zette Circus Engelbregt en Sjoerd Kaandorp (de ‘Bordjesman´) in om de maatregelen niet als een beperking, maar als een aangename sensatie te ervaren. Dat begint meteen al bij binnenkomst. Achter de toegangsdeur (Wellness) kun je, onder ontspannende muziek, kalmerende teksten en aangename geurtjes, je handen laven aan de gel.



Verderop in het museum kun je de ‘Afstandsknuffel’ doen.

In het Stedelijk Museum Schiedam is ‘Oefening voor onze volgende omhelzing’ van Jolande Bosch te zien. Vlak voor de corona-uitbraak kreeg haar moeder slecht medisch nieuws, maar mocht Jolande niet bij haar in de buurt komen. Haar moeder maakt foto’s met ‘symmetrische dubbelingen’. Op het affiche een door Jolande gemaakte foto, samengesteld met haar gebruikelijke techniek en met de esthetiek en onderwerpen van haar moeder er nadrukkelijk in.

Het is één van 51 ‘Troostkunst’-affiches, die van 5 mei tot en met 15 juni 2020 in Schiedam op straat en achter de ramen van huizen hingen. Nu hangen de originelen in het museum en kunnen er geen affiches meer via de website besteld worden om thuis op te hangen. Maar als bezoeker kun je een van de laatste posters gratis meenemen uit de museumwinkel.

Met een nieuw soort toegangsbewijs geeft het museum een extra facet aan het ‘nieuwe open’: het wederdienstkaartje. Mensen die weinig te besteden hebben kunnen nu toegang krijgen door een dienst aan te bieden. Men mag zelf bedenken welke wederdienst men wil aanbieden.

Dus door de coronacrisis in financiële problemen geraakt? Biedt een wederdienst aan en laat je troosten met al het moois dat in Schiedam is te zien, Bijvoorbeeld de installatie ‘Zwermen / Murmuration’ van Zoro Feigl.

Het Van Abbemuseum in Eindhoven is al veel langer een museum dat de toegankelijkheid zo open mogelijk wil houden. Ik ken geen ander museum waar vierpotige hulpverleners ook zijn toegestaan. En hopelijk gaan de ‘onbeperkt van Abbe’-rondleidingen ook in het ‘nieuwe open’ door.

Veel musea hadden tijdens de corona-sluiting virtuele programma’s zodat we toch een beetje op bezoek konden. Het Van Abbemuseum zette een robot in, die al dienst deed voor mensen die door een fysieke beperking niet naar het museum konden komen. Ook in het ’nieuwe open’ kan van deze robot gebruik worden gemaakt.

Museum Het Valkhof in Nijmegen gaat vandaag pas open. Het museum heeft geen vaste looproute aangelegd. Om de bezoekers te helpen de 1,5 meter afstand in acht te nemen, heeft kunstenaar Egbert Scheffer het museum van een fraai staaltje tape-art voorzien.

U ziet: het ‘nieuwe open’ kan heel leuk zijn. Zijn uw recente museumbezoeken ook zo leuk verlopen?