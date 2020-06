Kunst op Zondag | KunstZomerTexel

Eiland Galerij, schilderijen Niek Welboren © foto Wilma Lankhorst

KunstZomerTexel is een nieuw initiatief voor kunstliefhebbers om deze zomer het eiland Texel en de Texelse kunstenaars individueel te bezoeken. In verband met de coronamaatregelen zijn alle grote evenement tot 1 september 2020 geannuleerd. Zo ook de kunstevenementen op Texel. De leden van de Stichting Lange Juni hebben een alternatief bedacht zodat je deze zomer toch kunt genieten van de artistiek energie op het eiland.

Texel met trein en (huur)fiets

Het eiland Texel is via Den Helder gemakkelijk per trein te bereiken. De veerboten varen elk half uur en de overtocht duurt maar 20 minuten. Mede hierdoor is Texel een ideale bestemming voor een dagtocht. Je eigen fiets mag voorlopig nog even niet mee in de trein. In de haven van ’t Horntje (Texel) zijn fietsen te huur. Je kunt het eiland ook met de eilandbus verkennen. En als je meer tijd hebt, kun je ook plannen maken voor een mini-vakantie of lange zwoele zomervakantie in eigen land.



Populair bij kunstenaars

Eilanden en stranden zijn al eeuwenlang populaire locaties voor kunstenaars. Dit geldt ook voor Texel. Een van de bekendste moderne kunstenaars is misschien wel Jan Wolkers (1925-2007). Vanaf 1969 kwam hij ieder jaar in mei en september naar ‘zijn’ eiland, eerst in De Cocksdorp en later in zijn landhuis Pomona aan de Rozendijk iets buiten Den Burg. Wolkers schreef hier o.a. boeken zoals Turks Fruit (1969) en De Walgvogel (1974). Ook zijn Boekenweekgeschenk Zomerhitte (2005) is geïnspireerd door een situatie op Texel. Wolkers maakte op Texel ook beelden voor het eiland zoals het Jac. P. Thijsse-monument in Den Burg en het glaskunst monument ‘Tot hiertoe en niet verder’ voor op de Texelse dijk. Tevens schilderde hij menig schilderij in zijn atelier in de tuin.

Drie routes op drie afzonderlijke weekdag

In KunstZomerTexel maak je kennis met kunstenaars die anno 2020 op Texel werken. Hun artistieke kwaliteiten lopen uiteen van schilder tot beeldhouwer, van vilter tot keramist. In het boekje KunstZomerTexel staan drie routes die aan drie weekdagen zijn gekoppeld. Wie Ronde Noord volgt, kan op zondag de deelnemende kunstenaars bezoeken. De ateliers en werkplaatsen op Route De Hoge Berg (rondom Oudeschild) zijn op zaterdag geopend. De derde route in Den Hoorn biedt volop keuze opties voor de donderdag.

Zondag: Route Noord

Deze route biedt bezoekopties van het centraal gelegen Oosterend tot aan het meest noordelijke dorp De Cocksdorp. Wij bezochten de Eiland Galerij.

We maakten daar kennis met schilder Niek Welboren en keramiste Kerstin Edelmann. Dit kunstenaarsechtpaar woont en werkt in een historische school die Niek sinds 1979 restaureert en verrijkt. Achter het schoolgebouw ligt een sfeervolle beeldentuin. In de voortuin staat een beeld zoals wij dat kennen van foto’s van het Paaseiland.

Zaterdag: Route De Hoge Berg

Natuurgebied De Hoge Berg ligt tegen het vissersdorp Oudeschild aan. Op dit deel van de route hebben we twee kunstenaars bezocht. Rebecca Geskus runt samen met haar partner het atelier Texelsvilt. Hier maken ze o.a. vilten vacht, dekens, kussens en wollenwijnkoelers. Als je zelf wilt leren vilten kan dat ook tijdens een eendaagse workshop.

Beeldentuin en galerie de Weezenplaats

Iets verder op aan de Doolhof ontdekken we Beeldentuin De Weezenplaats. Beeldend kunstenaar Hélène Steenhof heeft hier samen met haar partner Wil een groen paradijs aangelegd rondom de met zorg gerestaureerde stolpboerderij. Hélène laat zich voor haar bronzen beelden vooral inspireren door de natuur. De lokale natuur op het eiland en de verrassende natuur tijdens hun reizen.

Donderdag: Route Den Hoorn

De variatie in het artistieke aanbod in en rondom Den Hoorn is erg groot. Als je de glasschilderijen van Dubravanka Solta ziet, waan je je in de wonderlijke wereld van Marc Chagall. Het werk van deze vrouwelijke schilder is figuratief-surrealistisch met impressionistische elementen. Overal ontdek je in haar werk een grote mate van symboliek. In Galerie Klif Art ontdekken we enkele originele drukken van Jan Mankes, zoals zijn beroemde kraai. Peter van der Ploeg laat zich in zijn werk inspireren door de kust. Hij laat zien wat er gebeurt wanneer water en zand bij elkaar komen. In alle jaargetijden is de kust voor hem een oneindig thema.

Film de Russenoorlog

In de serie ‘In de voetsporen van onze bevrijders’ vertelt Philip Freriks over het verloop van de oorlog én de bevrijding op Texel. Naast verhalen van de eilanders geeft hij een beeld van de Georgiërs die hier in opdracht van de Duitsers moesten vechten. In de nacht van 5 op 6 april 1945 kwamen de Russische troepen in opstand tegen de Duitsers. Filmmaker Arnold van Bruggen heeft hier in 2009 de film ‘De Russenoorlog’ over gemaakt. Deze film is deze zomer elke donderdag om 16.00 en 20.00 uur te zien in Dorpshuis De Waldhoorn, Herenstraat 30, Den Hoorn. Graag vooraf wel even een reservering maken door een email te sturen aan [email protected]

In verband met de coronaregels is het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum van Texel nu gesloten. In dit museum heeft de geschiedenis van de Georgiërs normaal een vaste plek. Dit jaar herdenken we 75 jaar bevrijding. Mooi dat er voor dit verhaal op een andere plek op het eiland ruimte is gemaakt.

Texelse musea

Naast de drie routes staan in het boekje KunstZomerTexel ook de musea die je deze zomer kunt bezoeken. Hiervoor gelden andere openingstijden, per attractie wordt dat duidelijk aangegeven. Wij hebben o.a. Kaap Skil bezocht en natuurmuseum en zeehondenopvang Ecomare.

Kaap Skil ligt net onder aan de dijk bij het havendorp Oudeschild. Door de maquette De Reede van Texel stap je zo in het leven op Texel en dat van de scheepsbemanningen tijdens de zeventiende eeuw. Buiten staan huizen van een vissersfamilie, de dorpsbakker en de smid. Een apart onderdeel is het Juttersmuseum. Hier krijg je een indruk van de oneindige stroom spullen die door de jaren heen tot op de dag van vandaag op de stranden van het eiland aanspoelen

Wonderlijk Wad

Naast het leven en de opvang van zeehonden kun je in natuurmuseum Ecomare deze zomer ook de tentoonstelling Wonderlijk Wad verkennen. Hier beleef je de magie van het Wad in een interactieve tentoonstelling. Via een zogenaamde time-lapse film werden we onderdeel van het getij en het steeds veranderende landschap. Naast de indrukwekkende natuur komen ook de bedreigingen aan bod zoals klimaatverandering, vervuiling en overbevissing.

Het boekje KunstZomerTexel is gratis verkrijgbaar bij de VVV Texel en alle logiesaanbieders.

Toegift

Het Glazenpaleis

In de zomermaanden (juni, juli, augustus en september) kun je in het Glazenpaleis genieten van wisselende exposities. Je vindt het Glazenpaleis in het park aan de Groeneplaats, in het centrum van Den Burg.

Meer kunst op het eiland

In het laatste deel van het boekje staan als toegift nog eens elf ateliers en kunstenaars die je op persoonlijke titel kunt bezoeken. Alle details zoals openingstijden, eventuele kosten en website staan er duidelijk bij.

© gebruik van de foto’s met dank aan de deelnemende kunstenaars en musea