Kunst op Zondag | Kabinet

Nee, dat wordt geen leuk kabinet. Verwacht er geen wonderen van. Laten we eens in diverse kunst- en curiosakabinetten kijken of er kandidaten te vinden zijn voor de diverse ministerposten. En andere nuttige informatie.

Een kabinet waar van nature elkaar vijandige schepsels in één lichaam samen komen? Thomas Grünfeld verklaarde in dit interview (2016) over zijn ‘Misfit’- creaties: “Hier zag ik als beeldhouwer de kans om met echte huid, in plaats van steen, brons of andere materialen te werken. Met iets dat een leven heeft gehad. Met het collageprincipe ontwierp ik nieuwe soorten, die het bijvoorbeeld mogelijk maken om vijanden in de natuur in één lichaam te verenigen.”

Thomas Grünfeld – Misfits (taxidermie), 1992.

Haas en ree



Eekhoorn, zwarte kabeljauw en konijn



Muskusrat, neusbeertje, wilde eend en ree



Wild zwijn, wilde eend en kip



Een kabinet met nieuw elan. Of wordt het trekken aan een dood paard? Misschien een ideetje om ter waarschuwing dit boven de vergadertafel van de ministerraad te hangen?

Maurizio Cattelan – Novecento, 1997.



De curator van het nieuwe kabinet rekent er wel op dat-ie iedereen aan een touwtje heeft.

Nicolas Darrot – Injonction (bevel) I, 2008. Uit de serie ‘Les Injonctions’.



Luisteren naar de mensen. Tegenwoordig is dat de tweets bestuderen. Maar dat zijn er honderden. In het nieuwe kabinet zullen vast en zeker een paar bewindslieden zitten die verlangen naar de tijd dat ze niet meer dan een stuk of zeven insprekers aan de lijn hadden.

Polly Morgan – Reciever, 2010.



Men moet het ijzer smeden als het heet is. Of het nieuwe kabinet dat gaat lukken? Een kabinet als ‘redder van het volk’. En niet de gier die de mens leegvreet (zie ook de oudgriekse Prometheus).

Afke Golsteijn & Floris Bakker (Idiots) – Prometheus, 2013.



“Ik heb geprobeerd een gezicht te maken dat zowel communicatief als emotioneel is” (aldus Kate Clark hier). Kijk, zo’n kudu als minister-president wordt vast door ‘gans het volk’ afgelebberd.

Kate Clark – Licking the plate, 2014.



“Het coalitieakkoord is het script dat het voltallige kabinet dient te volgen. Soms gaat niet alles volgens plan. De professionals struikelen, lachen zelfs om hun eigen mislukte poging tot meesterschap. Als we lachen terwijl Rutte het niet bij elkaar kan houden, ervaren we wat collectieve kwetsbaarheid is, hoe broos akkoord en uitvoering zijn, en hoe verlossend empathische schaamte is” (parafrasering van deze toelichting).

Mike Calway-Fagen – Dyramid, 2015-2017.



Als het kabinet alle posten zijn bezet, mag de formateur alweer een record (zijn zesde) op zijn naam schrijven. Zit hij de rit uit dan vestigt hij zijn zevende record.

We gaan het zien, we gaan het zien.