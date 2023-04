Kunst op Zondag | Grada Kilomba – De boot

Een uitspraak van de Portugese kunstenares Grada Kilomba:

Als de geschiedenis niet goed wordt verteld, herhaalt haar barbaarsheid zich

‘O Barco / The Boat’ van Grada Kilomba is een installatie van 140 verkoolde houtblokken, die samen de schaduw vormen van een schip waarmee tot slaaf gemaakte Afrikanen naar Europa werden gedeporteerd.

Op achttien blokken zijn achttien regels gegraveerd, die samen het gedicht vormen dat centraal staat in de bijbehorende performance. De regels zijn in zes talen weergegeven (Yoruba, Kimbundu, Creools uit Kaapverdië) Portugees, Engels en Syrisch Arabisch.

Het hele gedicht staat hier (even naar benden scrollen). We citeren de eerste zes regels (de links gaan naar de verkoolde houtblokken met de daarin gegraveerde dichtregel).

Het werk ging in 2021 in première bij MAAT (Museum of Art, Architecture and Technology) in Lissabon. Over ‘the making of…’ vertelt Grada Kilomba in deze documentaire.

‘O Barco / The Boat’ is daarna nog uitgevoerd bij het Rijksmuseum Baden-Baden (31 juli 2022, als onderdeel van de expositie ‘Nature and State) en bij het Somerset House in Londen (september – oktober 2022).

Een spin-off van ‘O Barco / The Boat’ was onlangs te zien in de Goodman Gallery in Londen. In de tentoonstelling ‘One soul, one memory’ waren meerdere werken van Grada Kilomba te zien, waaronder een verkorte versie van ‘O Barco / The Boat’.

Te midden van zwarte doeken liggen de achttien dichtregels die nu (de barbaarsheid herhaalt zich…) verwijzen naar de dramatische migrantenroutes over de Middellandse Zee.

Hier de uitvoering van ‘O Barco / The Boat’ bij het Somerset House.

Wat zou het mooi zijn als geschiedenis geen hedendaagse werkelijkheid meer is.