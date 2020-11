Kunst op Zondag | Gimme Shelter in Groningen

Gimme Shelter, the Stones in Beeld, Der Aa-kerk, © foto Wilma_Lankhorst

VERSLAG - Voor Kunst op Zondag was ik deze week te gast bij de voorbezichtiging van ‘Gimme Shelter, the Stones in Beeld’. Deze foto-expositie is een parallel-tentoonstelling aan ‘The Rolling Stones, Unzipped’ in het Groninger Museum. De ambiance van de historische Der Aa-kerk Der Aa-Kerk op A-kerkhof (wie kent dit adres niet van Monopoly?) geeft iets speciaals mee aan de rockende foto’s van popfotografen Bent Rej, Rob Bosboom, Gijsbert Hanekroot en Claude Vanheye.

The Stones in Nijmegen 1995

Terwijl The Stones ‘Gimme Shelter’ inzetten, flits er een hevige pijnscheut door mijn onderrug. Ik moet gaan liggen op het grasveld van het Goffert Park in Nijmegen. In deze gestrekte positie op de grasmat voel ik de muziek door mijn lijf golven. Mijn vrienden Martin en Harrie staan respectievelijk aan mijn hoofd- en voeteneinde om me bescherming (shelter) te bieden tegen de dansende fans. Het tweede deel van de Rolling Stones ‘Voodoo Lounge Tour’ breng ik liggend door, maar de intensiteit van de muziek is er niet minder om. Al deze herinneringen komen weer boven als we bij de fototentoonstelling ‘Gimme Shelter, de Stones in Beeld’ in Der Aa-Kerk inlopen.

Rockers in de koorgang

In de ronding van de koorgang hangt het grootste deel van deze foto-expositie. Het prachtige strijklicht geeft het geheel een bijzondere sfeer. Ik realiseer me direct dat het feit dat we maar met twee mensen zijn op deze voorbezichtiging bijdraagt aan de serene sfeer. Bij de Stones denk je direct aan muzikaal geweld, flamboyante spelers en een uitgelaten publiek. Dat spraakmakende publiek is er nu (nog) niet. De foto’s die curator Wim Melis van Noorderlicht selecteerde, focussen op de bandleden. ‘Gimme Shelter’ geeft een beeld van de begin periode van de band, het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw. We kijken door de ogen van filmmakers en fotografen, hoe zij de opkomst van de Stones hebben gezien er ervaren.

Door de lens van vier fotografen

Centraal in deze fototentoonstelling staat het werk van vier fotografen Bent Rej (Denemarken 1940-2016), Rob Bosboom (Zaandam 1940-2017), Gijsbert Hanekroot (Brussel 1945) en Claude Vanheye (Batavia 1948). Bent Rej en Rob Bosboom schoten hun foto’s in de tijd waarin muzikanten en fotografen nog dichtbij elkaar konden komen. Bent Rej heeft een jaar met de bandleden meegereisd en werd zo de chroniqueur van de eerste jaren van ‘The Rolling Stones on the road’.

Nederlands eerste popfotografen

Gijsbert Hanekroot en Claude Vanheye worden gezien als de eerste popfotografen van ons land. Door hun persoonlijke contacten met de muziekindustrie kregen beide mannen unieke kansen om muzikanten op de gevoelige plaat vast te leggen. Zo kregen fotografen in de jaren zeventig nog plaatsen op de eerste rij en ze mochten het hele concert foto’s blijven. maken.

We zien hier in Groningen niet alleen foto’s van optredens, maar ook van een aankomst op een luchthaven met meereizende gezinsleden, portretten en interview-scènes. Foto’s van een persbijeenkomst waarop de bandleden met kruiken jenever staan. Eén attribuut komt erg vaak voorop al die foto’s en dat is de sigaret. Volle asbakken, rokende bandleden met een jonge kind op de ene arm en een sigaret in de andere hand. Beelden die we nu als bijna niet meer zien.

Scheveningen 1964

Op een aantal locaties hangt naast de foto’s een scherm waarop film- een videofragmenten worden vertoond. Via een app-oproep vroeg filmdocent en filmmaker Nick Landman aan zijn vrienden ‘Waar was jij 2 juni 1999?’ Stones-fans die er op 2 juni 1999 bij waren op de drafbaan in Groningen tijdens het Bridges of Babylon-concert reageerden hierop. Op basis van deze reacties gecombineerd met muziekfragmenten arrangeerde Landman een nieuwe productie. Op een ander scherm draait de documentaire ‘Andere Tijden: Jongens waren het’. Hiervoor is een reconstructie gemaakt van het beroemde concert dat de Rolling Stones op 8 augustus 1964 gaven in het Kurhaus in Scheveningen. Een leuk detail is dat André van Duijn in het voorprogramma stond en Jos Brink deze show presenteerde!

Gimme Shelter op doek

In het schip van Der Aa-kerk is een filmruimte coronaproof ingericht. Hier worden tijdens de openingsuren van de expositie doorlopend documentaires vertoond. In een van deze films ontmoet auteur Boudewijn Büch zijn grote idool Mick Jagger (VARA, IdTV). Nick Landman laat je in ‘I am a Rolling Stone’ de teleurstelling proeven van een bijzondere Stones-fan die door allerlei omstandigheden veel concerten heeft gemist. De oudste filmbeelden zijn uit 1967 waarin de VARA in haar programma Fanclub een clip laat zien van de Rolling Stones in de studio, repeterend met ‘Goodbye Ruby Tuesday’. Het volledige filmschema staat op de website van Noorderlicht en onder dit artikel. Stones-liefhebbers kunnen hierop zien wanneer hun favoriete herinnering te zien is zodat ze daarop hun bezoektijd kunnen afstemmen.

‘Gimme Shelter, The Stones in Beeld’ is een parallel-tentoonstelling aan ‘The Rolling Stones Unzipped’ in het Groninger Museum. Beide exposities zijn t/m 28 februari 2021 te zien. Ook voor Gimme Shelter geldt dat je je bezoek vooraf online moet aanmelden. De entreeprijs voor Gimme Shelter is € 10 p.p.

Extra: boeken en platenmarkt

Naast Der Aa-kerk wordt op in de locatie van City Central een kleine boeken- en platenmarkt ingericht. In de ruimte van de Noorderlicht Studio (tegenover de kerk) is vanaf 28 november a.s. een selectie uit de fan-verzameling van Jelle Tadema te zien. De toegang voor deze extra expositie is gratis, je moet wel even een tijdslot reserveren via de website van Noorderlicht.

© foto’s van de expositie Wilma Lankhorst

© gebruik van de foto’s met dank aan Noorderlicht, erven Bosboom, Ny & Cathrine Rej, V!P’s Art, alle bruikleengevers, overige fotografen van filmers, het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid en de Nederlandse Omroepen.

Trailer ‘Waar was jij 2 juli 1999?

Film screenings Gimme Shelter cinema



10:05 & 13:28 uur: Büch Meets Jagger (1987)

10:46 & 14:10 uur: Nick Landman – Waar was jij op 2 juni 1999 (2020) – trailer

11:15 & 14:38 uur: Roeland Dijksterhuis – I Am a Rolling Stone (2020)

11:40 & 15:04 uur: Peter Whitehead – Charlie Is My Darling (1965)

12:48 & 16:11 uur: Interviews Watts, Jones & Wyman

12:58 & 16:21 uur: Interview met Jagger

13:00 & 16:24 uur: Andere Tijden: Kurhaus concert