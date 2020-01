Kunst op Zondag | Curieuze banken

Het laatste deel van de bankentrilogie. Kom er bij zitten en aanschouw de bankjes die we bij de bankstelletjes en buitengewone banken niet kwijt konden.

All the lonely people…

Tommy Steele – Eleanor Rigby, 1982.



De krant waar mevrouw Rigby naar zit te kijken is in oktober 2019 gestolen, evenals de naamplaat achter haar hoofd, waarop stond: “Eleanor Rigby , dedicated to ‘All the lonely people…’. De gemeente Liverpool gaat ze vervangen.

Deze mevrouw Rigby is niet de echte Eleanor, maar de eenzame ziel, bezongen door de Beatles. Het beeld is gemaakt door popmuzikant-filmmaker-beeldhouwer Tommy Steele. Ze is beslist niet eenzaam, want vele Beatles-fans en toeristen gaan naast haar zitten om een gedenkwaardige foto te schieten.

De echte mevrouw Rigby krijgt ook zulk bezoek. Ze is in oktober 1939 op 44-jarige leeftijd overleden en ligt sindsdien te rusten op de begraafplaats naast de kerk alwaar John Lennon en Paul McCartney elkaar voor het eerst ontmoet zouden hebben.

Seward Johnson – Search, 1975.



Ook deze mevrouw lijkt er wat eenzaam bij te zitten, maar elke dag wordt ze voorzien van bloemen en regelmatig nemen mensen naast haar plaats om zichzelf te vereeuwigen.

Mevrouw mag wel wat gepaste aandacht. Ze zoekt in haar tas naar haar bril …

Magische banken

Alejandro Colunga – sculptuur uit de Sala De Los Magos (Magician’s Room), 1993.



In Guadalajara (Mexico) staan twee beeldengroepen van Alejandro Colunga: de ‘Universele Magiërs’ en de ‘Woonkamer van de Tovenaars’. De figuur hierboven is een van de kamerbewoners. Geïnspireerd op de opa van een vriend bij wie hij regelmatig op bezoek kwam. De man zal bijna altijd op de bank voor de televisie, Colunga maakt er op een dag een schets van en ontstond ‘De man die in een bank veranderde’.

Iris Le Rütte – lucundi acti labores (Na gedane arbeid is het goed rusten), 2017 – 2018.



De zwevende handen houden een doek omhoog, dat symbool staat voor de textielindustrie van Oldenzaal, met name de geschiedenis van de Geldermanfabriek, waar de stad in ieder geval Park Kalheupink heeft te danken, alwaar deze bank staat.

Functionele banken

Niet alle bankjes lijken even makkelijk te zitten, terwijl zitten toch de primaire functie van banken is. Hoewel? Op de campus van de Universiteit van Sidney is studeren is meer dan alleen de neus in de boeken (tegenwoordig: de neus op het scherm).

Taylor Cullity Lethlean – Cadigal Green, university sun lounge, 2009.



Sommige ontwerpers vinden het nodig de functionaliteit letterlijk duidelijk te maken.

mmmm… – Bus stop, 2014.



Dit bushokje is halte, schuilplaats en zit/ligbank in één. Ontworpen door het Spaanse ontwerpcollectief ‘mmmm…’ in het kader van ‘Transit – Creative Placemaking with Europe in Baltimore’. Creative placemaking staat voor “partners from public, private, non-profit, and community sectors strategically shape the physical and social character of a neighborhood, town, city, or region around arts and cultural activities”.

Onmogelijke banken

Jeppe Hein – Modified Social Bench, Helsinki, 2008.



Een bankje in de openbare ruimte moet geen plaats van ‘rust en eenzaamheid’ zijn, maar moet uitnodigen tot fysieke activiteit en ontmoetingen. Met die gedachte maakt Jeppe Hein al sinds 2005 “gemodificeerde sociale banken’. Bekijk ook zijn bakjes uit 2006, 2008, 2012, 2015 en 2019.

SPMB (São paulo-Manitoba), Karen Shanski, Eduardo Aquino – MUTT, 2012.



MUTT is “een familie van bankjes” geïnspireerd op de eenvoudige bankjes die in Brazilië langs de kant van de weg staan. Het ontwerp is een kruising van een Canadese standaard naaldbomenhout en de kleur roze, in Brazilië gebruikt om een mindere kwaliteit multiplex te markeren.

Gedragen banken

Banken zijn bedoeld om ons te dragen. Hoe worden banken gedragen?

Ku Bom Ju – Two men eating a biscuit.



Over de kunstenaar is niets te vinden op het internet, over het bankje alleen het wereldwijd gekopieerde verhaal dat dit kunstwerk de Koreaanse gastvrijheid en deelzaamheid symboliseert. Behalve die anekdote op diverse persoonlijke blogs, is er geen enkel ander bewijs te vinden, maar leuk is-ie wel.

Chema Lumbreras – Van de tijd en de dood, 2010.



In het Spaanse Malaga houden twee figuren uit het Wonderland van Alice (Lewis Carroll) een bankje overeind. De haas (achter) symboliseert de voortsnellende tijd, de muis (onder de bank) vertegenwoordigd de dood. Zou er toch wel eens iemand op zijn gaan zitten?

Voedselbanken

In het Engelse Saltwell Park gevonden….



In 2010 werd in Rochester (New York, USA) een parade van banken gehouden, waar nogal wat voedselbanken tussen stonden.

Blue Toucan Studios (Chris Pallace en Kevin Serwacki) – Dan Delite, 2010.



Het wordt weer tijd van de bank op te staan en verder te trekken. Fijne dag verder.