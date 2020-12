Komt uit de bus….

We zetten even wat post in de spotlights, dat afgelopen week in onze brievenbus werd gestort. Daar gaan we geen gewoonte van maken. De meeste zaken die we binnen krijgen heeft u al gezien of gelezen bij andere media.

Bijvoorbeeld deze: STRAAT, het museum voor graffiti en street art opende 5 oktober. Nu herinnerde het museum ons aan de tentoonstelling ‘Citaat van de straat’: “153 kunstwerken van 140 kunstenaars met 32 verschillende nationaliteiten”. Gaat dat zien.

Deze ‘krenten uit de pap’ kregen veel minder media-aandacht. Daarom nu bij ons.



Van het Spaanse kunstenaarscollectief LuzInterruptus kregen al de kerstgroeten: The Jungle Wasn’t There When We Woke Up… It Was Here. Waarmee wordt bedoeld de gigantische afvalberg van verpakkingsmateriaal dat overblijft van al die cadeaus, die Post.nl nu al niet op tijd krijgt bezorgd.

Nadat we aandacht hadden besteed aan David Byrne’s project ‘Reasons to be cheerful’ (in januari 2018 en in ‘Ziekenhuis om vrolijk van te worden’ en ‘2018, een cheerful gay-jaar’) houdt hij ons ook op de hoogte van zijn radiolijstjes. Hij stuurde zijn ‘December Playlist’ met het motto ‘A change is gonna come’.

De viering van 75 jaar vrijheid is ernstig in de schaduw is komen te staan van het coronavirus. Voordat we volgend jaar die 75 jaar vrijheid weer vergeten, lichten we, als vroeger kerstboodschap, dit liedje uit David Byrne’s lijst: Sharon Van Etten met ‘What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love and Understanding?’

Geef deze ‘krenten uit de pap’ maar door en zorg goed voor elkaar.