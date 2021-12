Kerstlockdown Special 2021

Goedemorgen op deze eerste Kerstdag op Sargasso! Hier mag u met meer dan vier mensen te gast zijn. Zo ziet de Kerstlockdown er ineens een stuk vrolijker uit.

Terugbladerend in het 20-jarig bestaan van Sargasso vonden we een oproep van ene Spuyt12:

“30 berichten op eerste kerstdag om de eenzame reaguurders te steunen?”

Het was een reactie op een stukje uit 2006, waarin werd verwezen naar een onderzoek dat als uitkomst had dat “een eenzame kerst extra alleen voelt”. Vijftien jaar geleden! Ruimschoots voor de corona-eenzaamheid.

Eenzaamheid is hét Leitmotiv van Kerstmis. Het nieuws staat er elk jaar bol van. Eenzaamheid schijnt met Kerst extra vervelend te voelen. En met een Kerst in lockdown dubbelextra akelig. Kerst afschaffen helpt niet tot weinig. Het coronavirus laat zich niet afschaffen.

Een klein beetje help van je vrienden kan een verschil maken. En zijn we niet allemaal elkanders vrienden? Daarom speciaal voor u, al dan niet in enige eenzaamheid: Sargasso’s Kerstlockdown Special. Met de hele dag door extra stukjes tot aan de Closing Time vanavond iets later dan gewoonlijk.

Om het vandaag een beetje vol te houden de hele dag door berichtjes, anekdotes, nostalgie, filmpjes, muziek en bezigheidsdingetjes. Een beetje ‘old skool’ webloggen. Of het ook dertig stukjes gaan worden? We gaan het zien.

We putten daarbij ook uit ons archief omdat er wat nostalgie de kop op stak wegens het 20-jarig bestaan van Sargasso. Zo hebben we de schermschotquiz afgestoft (begint om 9.30 uur) en vonden we oud nieuws dat heden ten dage weer relevant blijkt te zijn.

In de reactievelden vernemen we graag hoe u de kerstlockdown doorbrengt.

Namens de redactie: Een heel fijne Kerst!