Israël wil blijvende bezetting en verdrijving Palestijnen, de wereld kijkt naar Nakba 2.0

Zondag 23 maart 2025 was de dag waarop het dodental in Gaza de 50.000 overtrof. Volgens de plaatselijke autoriteiten bedraagt het nu 50.021, van wie ongeveer een derde kinderen. Ook liggen nog veel mensen onder het puin of op plaatsen die niet bereikt kunnen worden. Het uiteindelijke cijfer zal dus hoger uitkomen. In een eerdere fase hadden de plaatselijke autoriteiten dat cijfer al beraamd op ruim 61.000. Eén van de slachtoffers van zondag was een lid van het politbureau van Hamas, Salah al-Bardawil. Hij werd – in het kader van het vermoorden van burgerlijke leiders van Hamas – door een drone gedood in zijn tent in Mawasi, samen met zijn vrouw.

Onderwijl werden weer grote rijen mensen gesignaleerd die bijvoorbeeld te voet de noordelijke wijk al-Sultan verlieten, of die in het zuiden uit Rafah verlieten op weg naar Mawasi. Ooggetuigen bevestigden dat dit niet zonder risico was. Over hen heen vlogen drones af en aan die van tijd tot tijd schoten op iemand of op meerdere personen en op de grond waren het militairen die het vuur openden. Minister Katz van Defensie maakte intussen bekend dat hij een bureau had geopend voor ”Vrijwillig vertrek”. De bedoeling is dat het bureau verschillende corridors zal openen om mensen, die voorgoed Gaza de rug willen toekeren, te helpen te vertrekken. Het Bureau zal zijn werkzaamheden coördineren andere landen en instanties. Minister Katz volgt daarmee het plan van Trump. Binnenkort zal hij bekend maken wie het bureau gaat leiden.

Een ontwikkeling die verband houdt met deze plannen is dat de Israelische veiligheidsadviseur Ron Dermer naar de VS vliegt om met zijn Amerikaanse collega Mike Waltz plannen te bespreken om een permanente Israelische militaire aanwezigheid in Gaza te vestigen. Israël wil kennelijk in Gaza blijven, volgens de krant Haaretz, en het bezet houden. Dat gebeurt tegen de achtergrond van een demonstratie van zo’n 100.000 man tegen de voortzetting van de Israelische campagne (die nog steeds door velen een oorlog wordt genoemd, alhoewel het gewoon een voortgezette massamoord is). Niettemin gaat de regering verder op de ingeslagen weg. Het jongste regeringsbesluit was dat de het kabinet het vertrouwen opzegde de procureur-generaal, mevrouw Gali Baharav-Miara. Eerder gebeurde dat al met de chef van de Shin Bet, Ronen Bar. Het hooggerechtshof heeft intussen zijn ontslag geblokkeerd om eerst een verzoekschrift daartegen te behandelen.

Nog een regeringsbesluit werd genomen op initiatief van minister van Financiën Bezalel Smotrich. Daarbij ging het om de erkenning van 13 nieuwe nederzettingen. In feit ging het om de vaststelling dat een aantal vroegere ”wilde” nederzettingen die tot wijken van andere nederzettingen waren bestempeld, toch afzonderlijke nederzettingen waren. Op deze manier kunnen ze namelijk een eigen budget krijgen en dat maakt het maken van bouwplannen en een snellere uitbreiding van het nederzettingenprogram mogelijk.

Tot slot een paar korte opmerkingen. Wat Gaza betreft is het duidelijk dat 22 dagen van het stoppen van het doorlaten van voedsel, drinken, medicijnen en het afsluiten van de elektriciteit, gecombineerd met het systematisch bombarderen en opjagen van de bevolking uitmondt in een totale moordpartij en/of verjaging van alle Gazanen. Dat komt overeen met zeer oude zionistische wensen waarbij het land leeg -zonder Arabieren- door Joden in bezit wordt genomen. Zoals het er nu uitziet verzet zich slechts een kleine minderheid van de Israëlische bevolking tegen de uitvoering van de plannen. En dat wordt in de hand gewerkt door jarenlang in stand gehouden diep racistische vooroordelen, en een totale onwetendheid en ongeïnteresseerdheid van de gemiddelde Israeli in de feitelijke, bloedige situatie in Gaza.

Maar ook op de Westoever is de situatie meer dan alarmerend (of om een geliefd word van de Nederlandse top-politici te gebruiken: zorgelijk). Daar wacht fase twee van de Nakba 0.2 als de kwestie Gaza min of meer achter de rug is. De bezetting en verdrijving van duizenden uit de vluchtelingenkampen, de sinds 30 jaar ongekende uitbreiding van de nederzettingen, en een bouwprogramma van – alleen al 7.000 nieuwe huizen alleen in dit jaar 2025 – maken duidelijk dat ook daar een kritieke grens in ruime mate is overschreden. Helaas reageert de wereld, en met name de westerse wereld, vrijwel in het geheel niet. Van de westerse aandacht voor mensenrechten en internationale wetten blijft niets over. De rest van de wereld zal dat niet snel vergeten.