Google moet van Europese Hof 2,4 miljard euro boete definitief ophoesten

NIEUWS - Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) wijst het beroep van Google tegen de boete af. Die boete is al in 2017 opgelegd en pas nu is die definitief.

Dit artikel verscheen eerder bij Netkwesties.

In 2017 heeft de Europese Commissie Google de geldboete opgelegd. Het bedrijf had op 13 nationale markten voor met de zoekdienst misbruik gemaakt van de machtspositie door zijn eigen productvergelijkingsdienst te bevoordelen in zoekresultaten: België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Zweden, Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.

Google had de zoekresultaten van zijn productvergelijker bovenaan geplaatst en in de kijker gezet, omkaderd (in ‘boxes’) met aantrekkelijke visuele en tekstuele informatie. De zoekresultaten van concurrerende productvergelijkers werden getoond als gewone generieke resultaten in de vorm van blauwe links en stonden veelal lager.

Beroep

Google en Alphabet zijn tegen het besluit van de Commissie opgekomen bij het Gerecht van de Europese Unie, dat het beroep bij arrest van 10 november 2021 grotendeels heeft verworpen en met name de geldboete heeft bevestigd. Het Gerecht achtte echter niet bewezen dat de handelwijze van Google op de algemene zoekmarkt de mededinging werkelijk schade toebracht. Ze heeft dus het besluit van de Commissie nietig verklaard voor zover daarin ook op die markt een inbreuk op het verbod van misbruik van een machtspositie was vastgesteld.

Google en Alphabet hebben vervolgens hogere voorziening ingesteld bij het Hof, strekkende tot vernietiging van het arrest van het Gerecht voor zover hun beroep daarbij is verworpen, en tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie. Dat wijst het Hof af, dus Google moet definitief dokken.

In de conclusie – een soort advies – van januari 2024 was het beroep van Google al afgewezen door de Duitse advocaat-generaal Juliane Kokott. Het Arrest zelf valt hier na te lezen.

Mooi bedrag

Het gaat om 2.424.495.000 euro waarvan 523.518.000 euro was verschuldigd door Alphabet, als enige aandeelhouder van Google. Hoe de Commissie aan de exacte hoogtes van de bedragen kwam is een raadsel, want het voordeel dat Google van het misbruik had is veel geringer dan de opgelegde boete. Maar de wetshandhaving door de Europese Commissie is, de facto, een compensatie voor het mislopen van belastingen op de winsten die de Amerikaanse bedrijven op de Europese markten halen. Zo cynisch is de kwestie vanuit geo-economisch perspectief.

Google tartte volgens het HvJEU de concurrentie met zowel andere aanbieders, als voor consumenten. Het stelt dat het Gerecht in deze zaak wel degelijk heeft aangetoond dat de handelwijze van Google discriminerend was.