Goed nieuws bij slecht nieuws

Naast het beroerde nieuws over de situatie in Afghanistan en de toestanden op het vliegveld in Kabul, is er ook wat goed te melden. Want zo gaat dat als de nood hoog is. Op een paar honderd aangeschoten en sensatiezoekende Harskampers na, bieden door heel Nederland mensen hun hulp aan voor de Afghaanse evacués.

De hulp is zelfs zo omvangrijk dat het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en het Rode Kruis twee dagen gelden al opriepen geen spullen meer te doneren.

De opvanglocaties hebben op dit moment (bron COA) een totale capaciteit voor 2.500 mensen. Verdeeld over de locaties Zoutkamp (450), Zeist (350), Ede (850), Heumensoord (450) en Amsterdam (400).

Het lijkt er op dat de met spoed opgezette noodopvang ruim voldoende is voor he aantal mensen dat door Defensie uit Kabul is weg gehaald (ruim 1760). Dat zijn er overigens wat meer dan de 1250 mensen die zich hebben aangemeld om door Nederland geëvacueerd te worden (volgens een opgave die de plaatsvervangend secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken deed tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer, 25 augustus).

Het goede nieuws is dus dat er vrij vlot noodopvang van de grond kan komen en veel Nederlanders hulp willen bieden. En zo te zien met een capaciteit voor meer evacués dan tot nu toe uit Kabul zijn opgehaald. Dat is dan weer erg triest voor de mensen die achter moesten blijven omdat Amerika het wel welletjes vond.

Hoe dat allemaal zo gekomen is moet en zal later worden uitgezocht. Op vragen tijdens het persmoment van gisteren zei premier Rutte “We gaan eerst op rijtje zetten wat er is gebeurd voorafgaand aan het debat. We lopen niet weg als er fouten zijn gemaakt”.

Hij ontkende dat Nederland minder mensen opgehaald zou hebben dan andere landen. Dat klopt in vergelijking met België (1400), Turkije (1400) en Denemarken (1000). Het klopt niet in vergelijking met Duitsland (5193). de Verenigde Staten (95.700), Groot Brittanië (12.179) en de zo roemruchte ‘opvang in de regio’, in casu Qatar (40.000) en de Verenigde Arabische Emiraten (36.500). Bron: persbureau Reuters.

Het is te hopen dat er onder de mensen die door andere landen uit Afghanistan zijn opgehaald, ook mensen zitten die in Nederland opgevangen horen te worden. En voor degenen met de Nederlandse nationaliteit nu in Zoutkamp, Zeist, Ede, Heumensoord of Amsterdam zijn opgevangen, hopen we natuurlijk dat ze daar zo kort mogelijk hoeven te verblijven.

Laten we hopen op meer goed nieuws.