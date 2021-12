Goed bijwerkingennieuws

ANALYSE - Eerder deze week verscheen zomaar een klein berichtje: 348 meldingen van allergische reacties op vaccinaties, waarvan 88 heel hevig, een zogeheten ‘anafylaxie’. Iedereen is hersteld. Ook opvallend: bij de 2e prik, blijken mensen er veel minder heftig op te reageren. Al met al bijzonder goed nieuws.

De bijwerkingen van anti-corona vaccinaties liggen enorm onder het vergrootglas, zoveel is duidelijk. Onder anti-vaxxers gaan er zelfs oproepen rond om (valse) meldingen te doen, zodat het allemaal ernstiger lijkt dat het is.

Bijsluitertje

Toevalligerwijs had ik een weekje eerder last van bijwerkingen van het slikken van een ontstekingsremmer: maagkrampen en misselijkheid. Om te controleren of dat normaal was, sloeg ik toch even de bijsluiter er op na. Bovenaan de lijst: “Ernstige maag- of darmproblemen” waaronder “bloeden uit de maag” of “bloedverlies uit de anus”. Ai ai. Deze verschijnselen kwamen “soms” voor. Waarbij soms dan “bij meer dan 1 op de 100 gebruikers” is. Hola, deze definitie van soms is toch de mijne niet. Gelukkig stonden ‘buikpijn’ en ‘misselijkheid’ ook op de lijst, onder ‘vaak’, “bij meer dan 1 op de 10 gebruikers”.

Begrippen als ‘vaak’, ‘soms’ of ‘zelden’ zijn natuurlijk zo vaag als wat. De uitleg achter elk van deze termen is verhelderd.

De kwalificatie bij onder meer de bijwerking ‘hartaanval’ was ‘zelden’: bij meer dan 1 op de 1000 gebruikers. Sowieso was er een bizar lange lijst verschijnselen die ‘zelden’ voorkomt, ernstig of minder ernstig, onder andere: hersenvliesontsteking, allergische reacties waaronder ademhalingsproblemen, beroerte, maar ook slapeloosheid, jeuk, oogafwijkingen, bloedbraken of een droge mond.

Maar goed, ‘zelden’ is dus bij 0,1% van de mensen, bij een middel wat op recept via de huisarts te verkrijgen is.

Paracetamol, verkrijgbaar zonder doktersbezoek, meldt bijwerkingen die ‘vaak’ of ‘soms’ voorkomen niet eens. Wel op de lijst staan: overdosering en vergiftiging, bloedafwijkingen, leverfalen en onder zeer zelden stond er onder andere leververgiftiging en anafylaxie. Zeer zelden had daar als definitie “minder dan 1 op de 10.000 gebruikers”, minder dan 0,01% dus.

Zo’n bijsluitertje lezen is allesbehalve goed voor de gezondheid.

Het goede nieuws

Even terug naar de anti-corona vaccinaties, zoals gezegd liggen deze middelen enorm onder het vergrootglas. Bij vaccinaties komen de bijwerkingen doorgaans meteen opzetten, in tegenstelling tot andere geneesmiddelen die gedurende lange tijd geslikt mogen of moeten worden. Inmiddels zijn er wereldwijd fantastische hoeveelheden prikken gezet en in Nederland kwamen er dus 348 meldingen van allergische reacties. Bovengenoemd artikel rekent het voor ons uit, op 25 miljoen vaccinaties was dit goed voor 0,001% allergische symptomen. Dat is een factor 100 kleiner dan de kans op een hartaanval bij een ontstekingsremmer, die je thuis slikt, zonder die 15 minuutjes wachttijd waarbij EHBO’ers meteen toesnellen mocht je het benauwd krijgen.

De minutieuze registratie van bijwerkingen bij Lareb, de trend onderzoeken die daaruit volgen, de overwegingen om een medicijn vervolgens wel of niet te gebruiken, wat gaat dat in Nederland enorm precies zeg. Dat mag dan toch ook weleens gezegd worden.

Zo’n bijsluiter lezen van een regulier geneesmiddel is goed voor mijn vertrouwen in de zeer weinig voorkomende bijwerkingen van de anti-corona vaccinaties. En dat is goed bijwerkingen nieuws. Hup wetenschap, hup GGD en artsen, hup vaccinaties! Aan jullie zal het niet liggen.