(Geen) Nieuws kabinetsformatie

COLUMN - Het demissionaire kabinet verdient rust, vindt u niet? Al was het alleen maar om verdere brokken te voorkomen. Want zo langzamerhand moeten Rutte en zijn assistenten nu toch wel helemaal uitgeput zijn?

Ga maar na: De coronacrisis (gezondheid én economie) is echt nog niet voorbij. In korte tijd kwam daar nog eens bij de overstromingen in Limburg en Brabant en nu de Afghanistancrisis. En of de afhandeling van deze crisissen al geen hoofdpijn genoeg bezorgen moet het kabinet ook nog een paar lopende migrainedossiers afhandelen: de kindertoeslagaffaire en de klimaatcrisis.

Oh wacht, vergeet ik bijna nog een probleemdossier: de kabinetsformatie. Het kán bijna niet anders of de betrokken bewindslieden/onderhandelaars gaan door oververmoeidheid fouten maken.

Tweede Kamer grijp in! Dat het u niets lijkt te interesseren dat er wordt door geregeerd terwijl u nog op vakantie bent, is tot daar aan toe. Maar verlos die arme demissionairen uit hun lijden. Dat kan op twee manieren:

1. Ze worden vrijgesteld van de formatie-onderhandelingen zodat ze in alle betrekkelijke rust hun demissionaire werk kunnen uitvoeren of

2. Het kabinet wordt vervangen door een groep deskundigen die de lopende zaken gaan waarnemen. Zo krijgen Rutte, Kaag en Hoekstra de handen en hoofden vrij voor de kabinetsformatie.

Elke andere fractievoorzitter (let u even op Ploumen, Klaver en Segers?) zou ook uit humanitaire overwegingen moeten weigeren aan formatiegesprekken met Rutte, Kaag of Hoekstra deel te nemen. Bescherm dit trio tegen zichzelf! Dat is ook in het landsbelang. Een oververmoeide minister is niet goed voor gezondheid van de democratie.

Vandaag spreekt informateur Hamer weer met Kaag, Rutte en Hoekstra. Gezien de stellingen die zij de laatste weken betrokken, zou het een mirakel zijn als er vandaag een doorbraak is. Zo’n wonder zou trouwens Ruttes ambitie om zijn eigen record van langste formaties te breken ernstig verstoren. Dat zou hemnatuurlijk een crisis teveel zijn.