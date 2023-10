Fraude met uitkeringen

DATA - In de Tweede Kamer vinden de hoorzittingen plaats over de Toeslagenaffaire. Dat draaide om vermeende fraude met die toeslagen en hoe het systeem op dit punt zo uit de bocht heeft kunnen vliegen.

Ooit was de aanleiding daarvoor de zogeheten Bulgarenfraude. Maar de jacht op fraude is al veel langer aan de gang voor de reguliere uitkeringen. En met enige regelmaat komt daar ook naar boven hoe krom dat systeem is.

Maar waar weinig zicht op is, is de werkelijke omvang van de fraude.

Aan de hand van de jaarlijkse stukken van prinsjesdag zijn onderstaande overzichten vanaf 2011 samengesteld. Dit gaat dan alleen over geconstateerde fraude natuurlijk.

Om te beginnen om hoeveel zaken het gaat.





Belangrijk hierbij is het om te weten dat fraude een breed begrip is. Dit is omvat ook het verzuimen extra inkomsten of gedoneerde boodschappen te melden op het juiste formulier.

Naast de daling van het aantal gevonden gevallen van fraude, daalt ook de omvang van de gevonden fraude.



Om hier wat meer perspectief aan te geven het volgende overzicht waarin het bedrag per gevonden geval is uitgerekend.



Maar een andere manier is ook het uitdrukken van de fraude in relatie tot het aantal uitkeringen dat jaarlijks verstrekt wordt. Onderstaande grafiek geeft het fraude bedrag per uitkering weer, waarbij uitkering staat voor een uitkering gedurende het jaar, dus niet iedere individuele maand.

Waar geen data van is, is het bedrag dat uitgegeven wordt aan opsporing.

Met een opgeheven vingertje praten over mensen die misbruik zouden maken van “ons” mooie sociale stelsel is een populaire politieke bezigheid. Maar zoals u kunt zien, is de omvang van die fraude zo beperkt dat we beter kunnen praten over hoe te zorgen dat die uitkeringen bij de juiste mensen terecht komen en hoe iedereen geholpen kan worden zich door de bureaucratische machine te bewegen.