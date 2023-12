Ervaring potentiële rechtse coalitie

Aanstaande woensdag worden de leden van de nieuwe Tweede Kamer beëdigd. Die Kamer zal voorlopig een demissionair kabinet moeten controleren, want of en wanneer er ook een nieuw kabinet komt is vooralsnog absoluut onduidelijk.

Vandaag zal verkenner Plasterk koffiedrinken met de partijen die te samen een meerderheidscoalitie zouden kunnen vormen: PVV, NSC, VVD en BBB. Wat zijn de personele gevolgen voor de vier partijen als zo’n gedrocht er ook echt komt?

Laten we eerst eens kijken naar de (levens)ervaring van de vier Kamerfracties die zo’n coalitie moeten ondersteunen. Hierbij gaan we uit van de eerste mensen op de kandidatenlijsten die in aanmerking voor een zetel komen. Dus de eerste 37 kandidaten van de PVV, de eerste 2 van NSC, de eerste 7 van BBB en de eerste 24 van de VVD.

We kijken dan naar:

– Leeftijd: De gemiddelde leeftijd van de fractie(leden);

– Politiek: het percentage leden van betreffende fractie dat ervaring heeft in een of meerdere vertegenwoordigende politieke organen;

– TK: Het percentage leden van betreffende fractie dat nu in de Tweede Kamer zit (tot 6 december);

– m.p.o.: het percentage leden van betreffende fractie dat op dit moment in meerdere vertegenwoordigende politieke organen zit (1e of 2e Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraden, colleges van B&W).

Voor het hardcore Kamerwerk is natuurlijk de echte parlementaire ervaring (anciënniteit = aantal dagen Kamerlid) van belang. Bij de te beëdigen Kamerleden gaat het hier om 39 mensen.

PVV 12 Kamerleden, 1 voormalig Kamerlid

NSC 1 Kamerlid, 4 voormalige Kamerleden

BBB 2 Kamerleden, 1 voormalig Kamerlid

VVD 14 Kamerleden, 4 voormalige Kamerleden

Hun ervaring als Kamerlid (totaal en gemiddeld over aantal fractieleden) :



Het valt op dat bij de PVV veel leden van de te beëdigen fractie in meerdere vertegenwoordigende politieke zitten. Dat is volstrekt legaal, maar de vraag rijst natuurlijk: is dat vol te houden zonder knettergek van de werkdruk te worden?

De betreffende PVV’ers hebben drie opties. De eerste, waarschijnlijk niet te verwachten optie is: de kandidaten zeggen, bedankt voor de eer Gert, maar laat mij maar in de Provinciale Staten en/of gemeenteraad zitten.

Optie twee is dat de gekozenen het Kamerlidmaatschap aanvaarden én hun huidige zetels in de andere organen behouden. Dat is volgens Chris Aalberts niet zo netjes naar de kiezers toe (lees: Functies stapelen is een middelvinger naar kiezers).

Maar de derde optie (zetels in Provinciale Staten en/of gemeenteraad beschikbaar stellen) heeft weer gevolgen voor de lokale PVV-afdelingen. Hebben zij wel geschikte opvolgers beschikbaar? Het zou eer toe kunnen leiden dat bijvoorbeeld de Provinciale Staten Utrecht plots zonder PVV-fractie komt te zitten.



Misschien kan een alerte journalist aan Geert Wilders eens vragen hoe hij denkt dit aan te pakken?