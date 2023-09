Er komt een man bij de private equity

COLUMN - “Er komt een man bij de dokter”. Zo ver komt het niet. Afspraken kunnen alleen via de website worden gemaakt. Wat die man ook verwacht: geen dokter. Wel een chatbot, een keuzemenuutje op een website of een pop-up met de oproep het morgen nog eens te proberen want alle huisartsen zijn voor de rest van de dag bezet. “Bij levensbedreigende situaties: bel 112” staat er nog bij.

Tja, huisartsentekort…

Ongetwijfeld speelt dat ook een rol bij de soms slechte bereikbaarheid van een huisarts. Maar het moet niet nog erger worden gemaakt door van de eerstelijnszorg een investeerdersproject ten gerieve van aandeelhouders te maken.

In een, zonder dat er verkiezingen aan te pas zijn gekomen, gewijzigde samenstelling van de Tweede Kamer, werd er vorige week gestemd over de ‘Prinsjesdagmoties’. Eén daarvan had tot doel de huisartsenzorg uit handen van private-equitypartijen te houden.

Motie van leden Marijnissen (SP) en Bikker (ChristenUnie):

constaterende dat de invloed van private equity binnen de huisartsenzorg steeds groter wordt, met als gevolg een verslechterde arts-patiëntrelatie en stijgende zorgkosten;

van mening dat geld voor huisartsenzorg in de huisartsenzorg moet blijven;

verzoekt de regering in het wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders de noodzakelijke stappen te zetten die ervoor zorgen dat binnen de huisartsenzorg eigenaarschap van private-equitypartijen tot het verleden gaat behoren en er geen geld meer uit de huisartsenzorg naar derden verdwijnt

Met 84 stemmen voor is de motie aangenomen:

Tegen: VVD (34), D66 (24), FvD (5), Groep Van Haga (2), Ephraim (1),

Voor: PVV (16), CDA (14), PvdA (9), SP (9), GroenLinks (8), PvdD (6), ChristenUnie (5), BBB (4), DENK (3), SGP (3), Volt (2), BIJ1 (1), Fractie Den Haan (1), Gündogan (1), JA21 (1), Omtzigt (1)

De consequenties van de aangenomen motie zullen wel even op zich laten wachten, want het wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) is nog maar kort uit internetconsultatie en moet eerst naar de Raad van State, waarna het naar de Tweede Kamer kan.

Bovendien, zoals gebruikelijk, wordt een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgewacht. Een eerste rapportage wordt eind dit jaar verwacht.

Gisteren kwam er ook een antwoord van minister Kuipers op vragen van SP-kamerlid Van Dijk. De minister is niet op voorhand tegen eigenaarschap van private-equitypartijen, want…

In beginsel staat het elke partij in Nederland vrij om een huisartsenpraktijk te starten of over te nemen als zij aan de geldende wet- en regelgeving voldoen

De minister voegde daar aan toe:

Ik vind het namelijk belangrijk dat in deze situaties de betreffende zorgaanbieder alle aandacht en energie steekt in het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en niet in het overnemen van nieuwe praktijken

Kamerlid Van Dijk wilde ook weten hoe het staat het met het onderzoek naar de mogelijkheid om de NZa de bevoegdheid te geven om overnames door specifieke aanbieders te verbieden wanneer toezichthouders op basis van signalen onderzoek doen naar deze aanbieder.

Nou ja, dat onderzoek loopt dus nog. En voor wijzigingen in de bevoegdheden van de NZa zal waarschijnlijk ook de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) aangepast moeten worden.

U begrijpt: Sint Juttemis, Pasen en Pinksteren en we gaan over tot de orde van de dag. Ondertussen woekert het gezwel private equity voort in de spreekkamer van de huisarts.