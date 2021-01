Engeland op weg naar een ‘splendid isolation’?

ELDERS - Met de beste wensen voor een nieuw jaar waarin we eindelijk verlost zijn van Brexit-gedoe. Hopen we.

Vandaag treedt het op 24 december gesloten handelsverdrag tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk in werking. Uit het Britse parlement werd dit keer geen grote tegenstand verwacht. Nationale parlementen komen er nauwelijks aan te pas. Zweden raadpleegde het parlement wel voordat de positieve conclusie van de EU-ambassadeurs kon worden bevestigd.

Het Europarlement praat er later over. Tot 28 februari heet het daarom een tijdelijke deal. Los daarvan is er nog zoveel onduidelijk dat we de Britten nog wel een keer terug zullen zien in Brussel. ‘Er zijn nauwelijks afspraken over de dienstensector, 80 procent van de Britse economie. De cruciale financiële sector verliest de vrije toegang die het nu heeft tot de EU-markt. Ook over samenwerking op het gebied van buitenlands beleid zwijgt het akkoord.’ En hoe zal die ‘onafhankelijke arbitrage’ over handelsgeschillen gaan werken?

Noord-Ierland

Het belangrijkste resultaat van het akkoord is misschien wel dát er een akkoord is, dat een no-deal is voorkomen en daarmee een harde grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek. Noord-Ierland blijft in de douane-unie en de interne markt van de EU. De grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland ligt qua handel voortaan in de Ierse Zee. Dat brengt een hoop extra bureaucratie met zich mee. Grote bedragen cash geld moeten vooraf worden aangegeven. Reizigers zullen rekening moeten houden met beperkingen en controles. Van Engeland naar Noord-Ierland reizend kan dat zelfs betekenen dat je problemen krijgt met een broodje ham of kaas vanwege de regels voor vlees en melkproducten. In omgekeerde richting zijn er geen problemen. Noord-Ieren die ook een Iers paspoort hebben zullen ook weinig last hebben. De ‘roaming’ afspraken voor mobiele telefoons binnen de EU zijn niet meegenomen in de deal. Britse telecombedrijven zijn niet van plan nieuwe tarieven te gaan heffen, al kunnen ze dat in detoekomst wel gaan doen.

Politiek gesproken is met de nieuwe handelsgrens de kou uit de lucht, maar het is afwachten hoe de Noord-Ieren op depraktische uitwerking zullen reageren. Terwijl de Unionisten vrezen dat Noord-Ierland met zijn aparte status verder afdrijft van Groot-Brittannië, herleeft in republikeinse kring de hoop op één Ierse republiek (met posters Irish Unity: the solution to Brexit). Tussen de hoop van de een en de vrees van de ander ligt het risico van weer oplaaiend geweld.

Erasmus-beurzen

Terwijl de meeste Britse studenten het voortaan kunnen vergeten om te studeren in een EU-lidstaat komt de Ierse republiek de Noord-Ierse studenten tegemoet. Dublin handhaaft voor hen de Erasmusbeurs als ze zich inschrijven in de Ierse republiek. Het is nogal pijnlijk voor studenten elders in het VK, die overigens merendeels tegen de Brexit waren, dat Johnson het juist op dit onderdeel heeft laten afweten in de onderhandelingen. Hij vond Erasmus te duur en kondigde een eigen Britse beurs voor studie in het buitenland aan. Take back control, maar dan wel zuiniger voor de student.

Een nieuw verbond

Volgend jaar op 6 december is het honderd jaar geleden dat een vredesverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Ierland een eind maakte aan de onafhankelijkheidsoorlog. Nadat de EU beide landen in de tweede helft van de vorige eeuw dichterbij elkaar bracht komt er nu dus weer een scheiding met onbekende gevolgen. In de Irish Times ziet Jane Morrice, voormalig vice-voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité en plaatsvervangend voorzitter van het Noord-Ierse parlement perspectieven voor nieuwe verhoudingen in de onafhankelijkheid van Schotland:

Een onafhankelijk Schotland dat met open armen in de EU wordt verwelkomd, zou Engeland en Wales achterlaten als een kip zonder kop, afgesneden van hun naaste buren, geïsoleerd en alleen. Het zou ook Noord-Ierland op een punt achterlaten dat gevoeliger is dan ooit voor toenemende druk om op weg te gaan naar een gedeeld of verenigd Ierland. Als dat het geval zou zijn, zou de mogelijkheid dat de drie landen die het EU-lidmaatschap steunen, samenkomen om een overeenkomst te sluiten tussen Schotland, Ierland en Noord-Ierland een waardig alternatief zijn.

Zowel in Schotland als in Noord-Ierland stemde in 2016 een meerderheid voor handhaving van het lidmaatschap van de EU. Het nieuwe verbond dat Morrice voor zich ziet zou Engeland en Wales, de delen van het VK die in meerderheid voor Leave stemden, verder isoleren. En het zou Ierland weer uit een – minstens geografisch- geïsoleerde positie halen.