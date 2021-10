En de kabinetsformatie, zij sukkelt voort

Ik word een beetje onrustig, excuus. Ik ben even niet heel goed, maar ja, ik herpak me even. Misschien wat water ja. Ik weet niet wat er aan de hand is… Nee, het gaat goed, dankjewel

De man die op 18 maart 2020 de onwel geworden minister van Medische Zorg en Sport overeind hielp, werd zelf niet lekker op de persconferentie van afgelopen maandag.

Informateur Wouter Koolmees sprak zo snel en nam tussendoor zulke grote happen lucht dat hyperventilatie welhaast onvermijdelijk was. Of kreeg hij een beginnende paniekaanval toen hij zag met wie hij de komende tijd nog in gesprek moest? (CPB, DNB, studiegroep begrotingsruimte, Belastingdienst, UWV, COA en IND).

Andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er diep in Koolmees een integer stemmetje klonk van ‘wat sta ik hier eigenlijk te doen?’ Hij stond een positief beeld te schetsen van de voortgang van de kabinetsformatie. Ja, de vaart zit er nu lekker in en ‘we gaan over tot het verdiepen en uitwerken van de onderwerpen en de thema’s. ‘ Dat gaat gebeuren van 27 tot 29 oktober op Landgoed de Zwaluwberg in Hilversum en op 4 en 5 november in het provinciehuis in Groningen.

‘W.t.f.!’, gilde het integere Koolmeesje. Op 29 oktober scoort Rutte dus zijn zoveelste record. Namelijk dat van minister-president die de langste kabinetsformatie op zijn naam heeft. Waarmee de man ook zichzelf nog eens overtreft.

Rutte III werd geformeerd in 225 dagen, Rutte IV bereikt op 29 oktober de 226 dagen. Om er voor te zorgen dat het nieuwe record niet makkelijk te breken zal zijn, heeft Rutte de formatie weten te rekken tot minstens 5 november. De dag dat een 233 dagen durende formatie genoteerd zal worden.

En dan zal de formatie niet eens zijn afgerond. Koolmees hapte naar lucht…. “Ik ben even niet heel goed, maar ja…”

Gelukkig kon Koolmees het verder kort houden en nam zijn collega Remkes het over. Niet alleen qua tijd ligt het lekker op schema, ook inhoudelijk schiet het aardig op. Er is bij de vier beoogde coalitiepartners overeenstemming over het coalitieakkoord en het regeerakkoord. Nee, dat is niet hetzelfde. Dat zit zo:

… in het coalitieakkoord komt de focus te liggen op het ‘wat’ en op het ‘waarom’.

En

Vervolgens wordt een regeerprogramma opgesteld, waarin de nadruk komt te liggen op het ‘hoe’.

Noviteit: Het coalitieakkoord wordt opgesteld tijdens de kabinetsformatie. Het regeerakkoord wordt ingevuld door een nieuw beëdigd kabinet.

Kortom: de formatie moet een partituur opleveren. De uitvoering is aan de bende van Rutte IV die, eenmaal geïnstalleerd, de partituur zal voorzien van aanwijzingen betreffende de uitvoering.

Dus bijvoorbeeld: de ouverture: rijksfinanciën. Hoe dient dat te worden uitgevoerd? Mezzoforte en andante? En deel 1: wordt dat het klimaatbeleid, fortissimo en prestissimo uitgevoerd? Zal deel 2 een opzwepend stukje huisvestingsbeleid worden? Con brio? Afwikkeling toeslagenaffaire, affettuoso?

De Tweede Kamer mag nog wat schieten op het regeerakkoord, waarna de nieuwe ministers het verder uitwerken. Remkes wilde niet verduidelijken hoeveel tijd er met deze werkwijze gemoeid zal zijn (wordt nader bepaald).

Mag ik een voorspelling doen over hoe Ruttes eerste persconferentie als premier van zijn vierde kabinet zou kunnen gaan?

Journalist: Gefeliciteerd. We hebben lang gewacht, maar nu kunt u eindelijk echt aan de slag. Toch?

Rutte IV: Dank u. En ja, ik ben blij dat we het allemaal eindelijk heel zorgvuldig kunnen gaan bekijken. We willen immers niet in oude fouten vervallen. En zoals afgesproken in verband met de nieuwe bestuurscultuur zullen we dat in ook allemaal met de Tweede Kamer bespreken. Eindelijk weer aan het werk dus. Ik heb er zin in.

-o-o-o-

