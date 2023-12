Echt Nederlandsche tradities, gewoonten en voedsel?

ONDERZOEK - “Nederland voor de Nederlanders” en “Kom niet aan onze tradities” en zo nog wat uitspraken. Ze zijn de laatste tijd niet van de lucht.

Maar wat is nou echt Nederlandsch? En dan heb ik het maar even niet over iets ingewikkelds als normen en waarden. Maar gewoon, Sinterklaas en Zwarte Piet, stroopwafels en de Elfstedentocht. Dat soort dingen.

In de Volkskrant recent een stuk over voedsel, bijvoorbeeld dat een banketstaaf eigenlijk gewoon import Baklava is. En dat de oh zo Nederlandsche bloemkool uit Syrië komt.

Kortom, we gaan crowd sourcen. Wat is wel echt echt Nederlandsch en wat niet? Dan weten we in de toekomst tenminste waar we het nieuwe regeringsbeleid echt op moeten richten. En alles wat niet echt Nederlandsch is schaffen we gewoon af.

Ik begin, u vult aan, ik werk af en toe de lijst bij. Geef vooral bronvermeldingen graag. En haal elkaar gerust traditioneel volledig onderuit als u alternatieve feiten denkt te kunnen aanvoeren.

Wel Nederlandsch:

Elfstedentocht

Aandelen

VOC mentaliteit

Boerenkool

Gabber

Microscoop

Kringverjaardagen

Polders

Gekaakte zoute haring

Euthanasie

Nijntje

Niet Nederlandsch:

Aardappel (uit Zuid Amerika)

Tulpen (uit Turkije)

Bloemkool (uit Syrië)

Gehaktbal (Midden Oosten)

Vuurwerk (uit Azië)

Pannenkoeken (China)

Update: 24-12 20:35