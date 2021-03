Cosing Time | She Is A Goddes On A Highway

Mercury Rev. Daar heb ik al tijden niks meer van gehoord, (dat ligt aan mij en niet aan hen) maar eind jaren negentig luisterde ik vaak naar die plaat van hen: Deserters Song. En She Is A Goddes On A Highway was misschien wel de favoriet. Vanwege die cadans van dat nummer en die ijle zang van Jonathan Donahue. En het melancholieke karakter van de song: And I know it ain’t gonna last. Op wiki lees ik nu dat deze song notabene haast vergeten was, hij werd teruggevonden op een oud cassettebandje en belandde gelukkig alsnog op de plaat. De single Goddes On A Highway, heeft nog een Nederlands tintje: Anton Corbijn heeft de zwart/wit videoclip gefilmd.