Coronavluchtelingen

COLUMN - Wie de huidige toestand te veel vind en hier niet had willen zijn is te laat om nog op de vlucht te slaan. Het is immers goed denkbaar dat er een wereldwijd reisverbod komt. Zo zouden in ieder geval de landen gespaard kunnen worden waar het coronavirus nog geen greep op de mensheid heeft gekregen.

Zijn die landen er dan? Net als op de kaart van Nederland, zijn er ook op de wereldkaart nog plekken te zien waar geen meldingen en slachtoffers van het virus zijn. Op de kaart die de RIVM op haar website toont, zien we dat Noord-Brabant echt de klos is, maar de Waddeneilanden schoon lijken te zijn. Misschien blijft dat zo als de veerdiensten nu stil worden gelegd, want in de kop van Noord-Holland en in Friesland zijn al infecties gespot.





RIVM Kaart Aantal Coronavirus (COVID-19)-meldingen per gemeente, peildatum 13 maart 14:00

Ook op de wereldkaart zijn nog virusvrije gebieden. Overigens laat die kaart alleen de gegevens zien die gemeld én verwerkt zijn.



© WHO Figure 1. Countries, territories or areas with reported confirmed cases of COVID-19, 10 March 2020

De wereldkaart laat de situatie zien, vastgesteld op 10 maart, twee dagen voor het kabinet hier de maatregelen opschaalde. De WHO had toen meldingen uit 110 landen geregistreerd. Op dat moment was Nederland tiende op de ranglijst met 377 bevestigde besmettingen en was twaalfde met 3 overledenen.



Het kabinet is regelmatig trots als Nederland hoog op allerlei wereldlijstjes staat, maar had deze score natuurlijk liever niet gezien en het zal wel de schrik geweest zijn dat het opschalen van de maatregelen pas afgekondigd werden 2 dagen na deze WHO-rapportage.

Al met al zitten we toch met een heel vervelende toestand. Is het voorstelbaar dat mensen dat willen ontvluchten? Zoals mensen uit armoede ‘economische vluchteling’ worden? Of na overstromingen of dorre droogte besluiten ‘klimaatvluchteling’ te worden?

Het is nog nergens gesignaleerd, maar wellicht zijn er al mensen die, met een van de bovenstaande kaarten in de hand, er tussenuit knijpen als ‘corona vluchteling’.

Zo’n 93 landen waren nog niet op de lijst van de WHO geregistreerd (op 13 maart zakte dat naar 90). Waarbij opgemerkt moet worden dat een deel van de wereld ‘not applicable’ is en daarom niet op de kaart en op de lijst van de WHO staat.

Het lijkt tamelijk logisch dat eilanden de beste plek zijn om naar toe te vluchten. Maar dat is erg relatief. Zo’n 32% van de (nog) coronavrije landen zijn eilanden. Dertig gebieden om precies te zijn. Maar 18 andere eilanden (16% van de 110 gebieden) zijn wel getroffen. De schuld van toeristen?



‘Coronavluchtelingen’ die een eiland prefereren moeten wel snel zijn. Op 10 maart was Cuba nog virusvrij, drie dagen later werden er drie besmette personen ontdekt, evenals op Jersey (2) , Réunion (3) en Saint Vincent en de Grenadines (1). Naar het schijnt allemaal toeristen.

Mocht u uw heil willen zoeken in Bhutan, het landje met het Bruto Nationaal Geluk: één 79-jarige Amerikaanse toerist heeft dat al verziekt. Toen hij ‘positief’ werd getest stelde de regering meteen een inreisverbod in. Het verbod zou twee weken van kracht zijn en loopt nu bijna ten einde, dus afwachten of de grenzen weer open gaan.

Ook Suriname heeft de grenzen meteen gesloten toen daar gisteren het eerste coronageval werd ontdekt.

Op de lijst van (nog) niet getroffen landen staan ook hele fijne bestemmingen als Eritrea, Ethiopië, Jemen en Libië. Kiest u maar uit. Maar zoals gezegd, u moet snel zijn want vluchten kan bijna niet meer. Steeds meer landen sluiten hun grenzen en de roep om een totale ‘lockdown’ wordt met de dag groter.

Dat wordt thuis spelletjes doen en filmpjes kijken.

Opm:

voor dit artikel werd gebruik gemaakt van data uit het WHO Situation Report – 50. De updates gaan snel, want het intikken van de laatste woorden was het Situation Report – 53 al weer online. Verder updates en meer informatie van de WHO vindt u hier.

Tevens is gebruik gemaakt van informatie van de RIVM.

Details van de verzamelde data staan in dit exceldocument.