Coronacrisis moties

Terwijl het coronavirus al het land binnen was geslopen, ging onze politieke vertegenwoordiging er pas op 12 maart goed mee aan de slag. Bij het eerste Kamerdebat, op 12 maart, dienden diverse gekozenen 23 moties in.

Bij het eerstvolgende debat, 18 maart, volgden nog eens 23 moties, waaronder de PVV/Fvd-motie, die opriep voor een lockdown voor heel Nederland. De motie werd verworpen.

Er volgden negen Kamerbijeenkomsten waarbij moties over de ontwikkelingen rondom het coronavirus aan de orde kwamen. Laten we eens kijken naar het laatste Kamerdebat waar moties over dit onderwerp in stemming werden gebracht.

Van de 26 moties die op de plenaire vergadering van 26 mei op de agenda stonden, is er één niet behandeld en zijn er drie tot nader orde aangehouden. Over zeven moties was de Kamer eensgezind: unaniem aangenomen.

Enige verdeeldheid was er dus over de overige vijftien moties, waarvan er twaalf werden verworpen en drie aangenomen.

Hier zijn ze:

Unaniem aan genomen

Motie van de leden Jetten en Heerma over het zo goed mogelijk continueren van reguliere zorg bij een tweede coronagolf.

Motie van de leden Klaver en Dijkhoff over ic-verpleegkundigen betrekken bij besluitvorming

Motie van het lid Asscher c.s. over zodanig aanpassen protocol voor bron- en contactonderzoek, dat maximaal ingezet wordt op het voorkomen van verspreiding van het virus en zo nodig aan te geven waarom aanbevolen maatregelen die in andere landen wel worden toegepast, in Nederland niet worden ingezet.

Motie van het lid Segers c.s. over lokaal maatwerk en perspectief voor de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Motie van de leden Van der Staaij en Segers over het vergroten van bewegingsvrijheid van mensen in de gehandicaptenzorg.

Motie van de leden Van Brenk en Van der Staaij over extra middelen vrijmaken voor 113 Zelfmoordpreventie

Motie van het lid Krol over het beschermen van de arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen.

Verdeeld aangenomen

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand c.s. over doorzettingsmacht voor het ministerie van VWS bij de bestrijding van besmettelijke dierziekten. De commissie-Van Dijk adviseerde naar aanleiding van de Q-koortsepidemie al in 2010 dringend het Ministerie van VWS doorzettingsmacht te geven bij besmettelijke dierziekten, maar die aanbeveling is nooit is opgevolgd. De motie beoogt nu alsnog het Ministerie van VWS die doorzettingsmacht te geven bij de preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid,

Alleen FvD tegen.

Motie van het lid Azarkan c.s. over justitiële aantekeningen als gevolg van handhaving van de coronamaatregelen laten vervallen.

Tegen: VVD, CDA, 50PLUS 3

Motie van het lid Azarkan c.s. over onderzoek naar oversterfte onder mensen met een migratieachtergrond.

Tegen: PVV, FvD, Van Haga

Verworpen

Motie van het lid Wilders c.s. over het per direct openen van de terrassen.

Voor: PVV, FvD, Groep Krol/vKA, Van Haga

Motie van het lid Wilders over het afschaffen van de 1,5 meter in de buitenlucht.

Voor: PVV, FvD, Groep Krol/vKA. Van Haga

Motie van het lid Wilders verzoekt de regering, de ontslagboete in het tweede economisch steunpakket niet te schrappen.

Tegen: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, FvD, Van Haga

Motie van het lid Asscher verzoekt de regering, de vrijstelling van de meldingsplicht bij vermoeden van COVID-19-besmetting in te trekken

Tegen: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, 50PLUS

Motie van het lid Ouwehand c.s. over het sluiten van nertsenfokkerijen.

Voor: PVV, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, DENK, Groep Krol/vKA

Motie van de leden Baudet en Van Haga over geen boetes voor horecaondernemers die op Hemelvaartsdag weer willen openen (“… overwegende dat het morgen Hemelvaartsdag is en Nederlanders vrij zijn en dat het bovendien fantastisch weer lijkt te gaan worden; roept de regering op, vanavond nog te verklaren dat horecaondernemingen die vanaf morgen hun deuren weer willen openen geen boetes zullen ontvangen”).

Voor: PVV, FvD, Groep Krol/vKA, Van Haga

Motie van de leden Baudet en Van Haga over geen miljard ter beschikking stellen aan Afrikaanse landen.

Voor: VVD, PVV, FvD, Groep Krol/vKA, Van Haga

Motie van de leden Baudet en Van Haga verzoekt de regering onderzoek in te stellen naar mogelijkheden voor het gebruik van hydroxychloroquine, maatregelen te nemen opdat hydroxychloroquine wordt vrijgegeven voor de eerste lijn en, in afwachting van de resultaten van het onderzoek, alvast op grote schaal hydroxychloroquine in te slaan.

Voor: PVV, FvD, Van Haga

Motie van de leden Baudet en Van Haga over sportscholen en sportclubs toestaan per 1 juni vellig open te gaan.

Voor: FvD, Van Haga

Gewijzigde motie van het lid Krol verzoekt de regering om bij een evaluatie aandacht te besteden aan succesvolle internationale voorbeelden waaronder – maar niet uitsluitend – de Taiwanese aanpak en de mogelijke toepasbaarheid ervan in Nederland.

Tegen: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PvdD.

Motie van de leden Van Haga en Baudet over het onderzoeken van alternatieven voor de anderhalvemetersamenleving.

Voor: PVV, SGP, FvD, Groep Krol/vKA, Van Haga

Motie van de leden Van Haga en Baudet over gelijksoortige situaties gelijk behandelen

Voor: PVV, SGP, FvD, Groep Krol/vKA, Van Haga

Is deze uitslag naar uw zin? Bij welke aangenomen moties sprong u juichend uit uw stoel? Of ziet u bij de andere moties gemiste kansen, gebrek aan solidariteit, flauwekulmoties of anderszins tekortschietende bedoelingen?