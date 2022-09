Closing Time | Winterlady

Covers. Er zijn mensen die ervan gruwen, die er op neer kijken, immers, niets haalt het bij het origineel, en bedenk zelf ‘ns iets makker, beetje makkelijk sier gaan lopen maken met andermans product. Boe!

Maar. Aan de andere kant. Ik heb ook de ervaring dat ik me verheugde op de voordacht van een dichter bij een poëziefestival, ik had het merendeel van zijn bundels, kende zijn gedichten, vond ze goed – maar hij had ze door iemand anders moeten laten voordragen, want allemachtig, wat kun je een optreden verprutsen door onhandig gedoe met microfoon, te lang gerommel in de papieren, gehakkel, of erger, gemompel – en daar gaan die mooie gedichten. Had ze nou maar door een ander laten voorlezen, dan was er nog iets van over gebleven.

Leonard Cohen schreef Winterlady in 1967. En het duurde tot 1994 dat er een betere versie kwam. Will Oldham deed dat, ook al heette de plaat waar die cover op staat Hope (Palace Songs). Wat Will Oldham deed was het nummer meer een walsje laten zijn, een weemoedig walsje. Beter. Maar u mag natuurlijk een andere mening hebben.