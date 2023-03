Closing Time | Wim de Bie

Vandaag maakt de VPRO bekend dat Wim de Bie op 83-jarige leeftijd overleden. Samen met Kees van Kooten vormde hij jarenlang een satirisch duo op tv. Als duo hebben ze een schier oneindige reeks van typetjes en taalvondsten geïntroduceerd, waarvan een groot deel nog steeds herkenbaar en relevant is. Bij ons thuis was Keek op de Week op zondagavond verplichte kost. Desnoods met een bord op schoot voor de tv. Met typetjes als Dirk de Zwerver en de overgetelijke Frank, die op z’n 47ste nog bij z’n moeder woont, maar eigenlijk ‘een lekker blonde meid om mee te rollebollen onder de kerstboom‘ wil… maar die heeft ie niet. En daar is hij voor behandeld.

Daarom vandaag een closing time als eerbetoon aan Wim de Bie. Met als eerste fragment een persiflage van het nummer Nothing Compares 2 U van Sinéad O’Conner uit Keek op de Week aflevering 47 uit 1990. Een persiflage die nog steeds iedere keer als ik het nummer van Sinéad O’Conner of een ander liedje over liefdesverdriet hoor door m’n hoofd speelt.

Zo vlak na de verkiezingen mag het legendarisch duo Jacobse en Van Es niet ontbreken. Het duo, twee handige Haagse scharrelaars, begon hun eigen politieke partij: De Tegenpartij. Toen bleek dat de Tegenpartij populair was bij extreem rechts lieten Van Kooten en De Bie het duo sterven bij een couppoging. Daarmee kwam een einde aan De Tegenpartij.

Voor wie meer wil zien is er het Youtube kanaal van Kooten & De Bie.