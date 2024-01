Closing Time | What Do I Got to Lose?

Sebastian Bach (Skid Row), Axl Rose (Guns N’ Roses) en David Lee Roth (Van Halen) zaten ooit bij elkaar in de limousine. Terwijl Roth een fles Jack Daniels weggulpte, zei ‘ie tegen Bach en Rose:

‘Zo te zien heb ik hier een paar blufgozertjes die me van de troon proberen te stoten…’ Axl Rose boos natuurlijk. Maar van vechten kwam het niet. De volgende dag kreeg Sebastian Bach een briefje per fax excuses van Roth, dat ‘ie het allemaal niet zo bedoelde, en dat Bach ‘m aan hemzelf doet denken in z’n jonge jaren.

Dus hij naar Axl Rose. ‘Kijk nou wat ik van Roth heb gekregen.’ Bleek Rose ook zo’n briefje te hebben gehad.

“Maar,” vertelt Bach, “eigenlijk probeerde ik Roth wel degelijk naar de kroon te steken, natuurlijk.”