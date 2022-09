Closing Time | We Shall Overcome (Ukranian Version)

De Amerikaanse folkpunkers The Dropkick Murphys, hebben samen met de Oekraïense Celtic folkies, de O’Hamsters, de traditional We Shall Overcome opgenomen. In het Oekraïens.

Разом до кінця

Разом до кінця

Разом і до кінця, ідем

Ооо, в сердці вогонь

Ми зможем все!

Бо разом до кінця ідем

Разом до кінця

Разом до кінця

Разом і до кінця, ідем

Ооо, в сердці вогонь

Ми зможем все!

Бо разом до кінця ідем

Ти не бачиш страх

Ти не бачиш страх

Ти не побачиш страх, очей

Ооо, в сердці вогонь

Ми зможем все !

Бо разом до кінця ідем

З нами цілий світ

З нами цілий світ

З нами весь цей світ, людей