Closing Time | The 21st century von Trapp family La Berge Dramm

Fluitste Anne La Berge, gitarist David Dramm en violiste Diamanda La Berge Dramm worden op hun album Modern genetics gepresenteerd als de hedendaagse variant van de familie Von Trapp.

Dat hele zinnetje doet ernstig tekort aan wie en wat ze zijn. Zeker, het zijn moeder, vader en dochter. Hun muzikale samenwerking heeft verder geen enkele gelijkenis met die van de Von Trapps die we uit de film en musical kennen.

Laten we luisteren en kijken naar de sound of music van de La Berge Dramm familie. Een mashup van Dido’s Lament (Henry Purcell), Venus in furs (van Lou Reed en de Velvet Underground) en Lyla Lou van Bob Wills.

Voor wie de oorspronkelijke nummers wil horen:

Dido’s Lament is de welbekiende tearjerker uit de opera Dido en Aneas. Oorspronkelijk een aria. In vele versies gecoverd, waaronder ook een voor viool en orgel. Dat komt dan een heel klein beetje in de buurt van de La Berge Dramm-versie.

‘Venus in furs’ is een door Lou Reed geschreven lied, gebaseerd op de gelijknamige roman van de Oostenrijkse schrijver Leopold von Sacher-Masoch. Hier de oorspronkelijke versie van de Velvet Underground:

‘Lyla Lou’ is een liedje van countrymuzikant Bob Wills. Dat klonk ooit zo:

Kunnen we concluderen dat de La Berge Dramm-mashup is een stuk spannender is?