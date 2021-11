Closing Time | Soldier Girl

Dat kun je soms zo hebben, dat je het even gehad heb met dat bekende, dat vertrouwde. Niet weer zo’n singersongwriter of een r&b zangeresjes, of zo’n bandje dat niet meer dan drie akkoorden kent. Je wilt iets anders, je wilt meer, wat je wilt is een… koor. En koren hadden het moeilijk tijdens de lockdowns en sowieso gedurende de hele coronaperiode. Want bijeenkomsten van groepen waren niet mogelijk, en zingen bracht weer een verhoogd risico op besmetting met corona mee.

The Polyphonic Spree: blazers, piano, drums, viool, dwarsfluit, harp en vooral veel zang en witte gewaden. Iets tussen een enge sekte, een stelletje hippies, Jezus en Zijn discipelen en een uitgelaten weird gospelkoor dat vooral van refreinen blijkt te houden.