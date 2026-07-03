Closing Time | Rectificaaaaatie!

Kijk, soms, als ik niet zo goed weet wat te luisteren, blader ik wel eens door mijn oude CT’s ter inspiratie. Laatst kwam ik daar Accept tegen, en dat leek me wel een goede keus, maar bij het beluisteren bekroop me een onbestemd, wat beklemmend gevoel. Er was iets mis. Nog een keer luisteren. En ja, verdorie: er was gewoon een uitermate mooi stukje muziek uit het nummer geknipt!

Kijk, het gebeurde vroeger wel vaker dat bands voor videoclips een ingekorte versie maakten, want heee, het mocht niet te lang duren want anders zond Mtv het niet uit. Eerder heb ik dat wel al eens opgemerkt, en ook de volledige versie van een nummer geplaatst. Maar bij Balls to the Wall is me volledig ontgaan dat ik een verminkte versie gepost had hier. Exclusief “let’s put a bomb in everyone’s ass” nogwel, één van de hoogtepunten van het nummer.

Terzijde, de tekst van het (zeer maatschappijkritische) nummer schijnt overigens niet geschreven te zijn door de band zelf. Omdat de bandleden nauwelijks Engels spraken, kwam de tekst van de vriendin van één van de bandleden.

Anyway, bij deze dus een mea culpa en een repareeractie. Jullie mogen nóg een keer genieten van Accept, deze keer met de goede versie van dit nummer, en als bonus krijgen jullie er Fast as a Shark bij cadeau: