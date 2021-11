Closing Time | Rebel Waltz

Wie kent het probleem niet: je staat voor je platenkast / gebogen over je spotify-playlists / je gaat kriskras door youtube, gedreven door: waar zal ik nu ‘ns naar gaan luisteren? Wat gaat me nu boeien? Wat zal ik leuk vinden het komende uur, wat zal mijn aandacht vasthouden? En dan natuurlijk het liefst een suggestie waardoor je niet om de drie minuten weer op zoek moet naar een nieuw, leuk liedje.

Voor dat soort situaties is er een oplossing: Sandinista! Van The Clash. Sandinista is een driedubbel elpee met daarop songs in een verscheidenheid aan stijlen: punk, gospel, hiphop, calyso, reggae, rap, disco en wat niet al. Eclectisch, rommelig, gedreven, meesterwerkjes en afraffeltjes. En waarschijnlijk valt de song Rebel Waltz in de laatste categorie, maar ik vind ‘m leuk.