Closing Time | Pick Up Your Burning Cross

Sons of Kemet: tuba, saxofoon, klarinet, bas, percussie en zang/rap/spoken word: opzwepende highlife jazz uit Londen. De song komt van de plaat Black To The Future. Een plaat die Caribische en Afrikaanse jazz mengt met moderne en urban vormen van zwarte muziek. Er zijn solo’s, er is wat gefreak, er is ritme, er is kakafonie – er is urgente klinkende muziek, die militant klinkt, actueel ook. Jazz met de vuist in de lucht. Ah, die blazers, erg aanstekelijk.