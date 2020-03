Closing Time | Peter Garbiel ft. Kate Bush – Don’t Give Up

Dit nummer begon ik vandaag spontaan te zingen. Geen idee waar dat opeens vandaan kwam, want ik heb ’t al heel lang niet meer gehoord. Maar het is wel toepasselijk nu. In deze angstige tijden kunnen we allemaal wel een hoopvolle boodschap gebruiken. Nu is dit pareltje van Peter Gabriel en Kate Bush ook wel een zwaar nummer, de ellende van de mannelijke hoofdpersoon in dit verhaal spat ervan af. Maar Don’t Give Up gaat niet alleen over wanhoop maar juist ook over hoop.

De man ziet het totaal niet meer zitten omdat er nergens werk te krijgen is, ook al verkast hij van plaats naar plaats en probeert hij zich constant aan te passen. Hij raakt zo gedesillusioneerd dat hij zich terugtrekt van zijn geliefden, midden in de nacht rondjes rijdt of naar het water starend op een brug staat.

Maar steeds is daar Kate, die hem bezweert niet op te geven. Dat hij zich nergens voor hoeft te schamen en dat ze allemaal heel trots op hem zijn. En vooral dat hij niet alleen is.

Onderaan de volledige tekst.

Behalve die tekst en de werkelijk prachtige, rijke melodie, doen de breekbare stemmen van Peter en Kate bij mij het kippenvel over de rug kruipen.

Ik vind het een mooie boodschap voor deze crisistijd, die natuurlijk nog maar net begonnen is. Er staat ons vast nog heel wat te wachten. Dus omring je met vrienden en geliefden, laat je hoofd op iemands schouder rusten als je het even niet makkelijk hebt. En vooral niet opgeven.

in this proud land we grew up strong

we were wanted all along

I was taught to fight, taught to win

I never thought I could fail

no fight left or so it seems

I am a man whose dreams have all deserted

I’ve changed my face, I’ve changed my name

but no one wants you when you lose

don’t give up

‘cos you have friends

don’t give up

you’re not beaten yet

don’t give up

I know you can make it good

though I saw it all around

never thought I could be affected

thought that we’d be the last to go

it is so strange the way things turn

drove the night toward my home

the place that I was born, on the lakeside

as daylight broke, I saw the earth

the trees had burned down to the ground

don’t give up

you still have us

don’t give up

we don’t need much of anything

don’t give up

‘cause somewhere there’s a place

where we belong

rest your head

you worry too much

it’s going to be alright

when times get rough

you can fall back on us

don’t give up

please don’t give up

‘got to walk out of here

I can’t take anymore

going to stand on that bridge

keep my eyes down below

whatever may come

and whatever may go

that river’s flowing

that river’s flowing

moved on to another town

tried hard to settle down

for every job, so many men

so many men no-one needs

don’t give up

‘cause you have friends

don’t give up

you’re not the only one

don’t give up

no reason to be ashamed

don’t give up

you still have us

don’t give up now

we’re proud of who you are

don’t give up

you know it’s never been easy

don’t give up

‘cause I believe there’s a place

there’s a place where we belong