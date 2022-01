Closing Time | Oliviers Army

En nu wordt Elvis Costello ook al gecancelled. Nou niet helemaal, er wordt een song van hem door de BBC gecensureerd. Namelijk het nummer Olivers’s Army, afkomstig van de elpee Armed Forces uit 1979.

En dat nummer wordt gecensureerd vanwege de politieke stellingname in die song, geschreven tijdens het confict / de problemen, met Noord-Ierland immers, nee, het is vanwege het woord ‘nigger’. (‘Mijn grootvader werd toen zo genoemd’, zegt Costello) En dat woord kan niet meer. Kan nu niet meer. Nu klinkt er een piep op de plaats waar nigger stond. Ben je gelijk ook het hele ritme kwijt van dat nummer. Nu klinkt het verminkt. Geen wonder dat Costello dan nu ook zegt:’ Draai het hele nummer gewoon niet.’

Een paar jaar geleden liep ik over de Bebelplatz in Berlijn. Daar is onder de grond dat monument ter herinnering aan de boekverbrandingen die daar plaatsvonden in 1933. Alle Entartete Literatur ging op dat plein in vlammen op: er werden vanuit een ideologie boeken verbrand die niet pasten in het plaatje.

Je keek op de Bebelplatz zo de diepte van een kelder een bibliotheek in waarin alle boekenplanken spookachtig leeg waren. Er stond geen boek meer in. Opgeruimd staat netjes.

There was a Checkpoint Charlie

He didn’t crack a smile

But it’s no laughing party

When you’ve been on the murder mile

Only takes one itchy trigger

One more widow, one less white nigger

Oliver’s Army is here to stay

Oliver’s army are on their way

And I would rather be anywhere else

But here today