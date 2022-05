Closing Time | Oh Bondage! Up Yours!

Poly Styrene, oftewel, Marianne Joan Elliott-Said, Somalische vader, Schots/Ierse moeder, zangeres van de punkband X-Ray Specs. Toen ze 18 jaar oud was, zag ze een optreden van The Sexs Pistols, en dat inspireerde haar om ook een band te beginnen: X-Ray Specs. En die hadden in ieder geval één song, die decennia later,

(Oh Bondage! Up Yours! komt uit 1977), nog steeds staat als een huis, klinkt als een klok..

Young, loud and snotty, maar ook erg muzikaal: die saxofoon! En die beginzin, of eerder dat statement:

Some people think little girls should be seen and not heard

But I think

Oh Bondage! Up Yours!

Marianne Joan Elliott-Said is in 2011 overleden aan kanker.

Er is een documentaire, over Poly verscheen, gemaakt door haar dochter, Celeste Bell: I am a Cliche (wat de titel is van een X-Ray Specs song).