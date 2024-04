Closing Time | Now You a Single Mom

Wie zegt dat misogynie geen creatieve muziekstukjes op kan leveren? Brandon Jamal voegt zich in het leger van mannen die zich erop voorstaan dat ze de ‘rode pil’ slikken. Hij ligt volgens eigen zeggen dan ook regelmatig overhoop met vrouwelijke collega’s, die vinden dat hij met dit soort uitlatingen vrouwenhaat verspreidt.

“There’s no good men, but you bitches stay pregnant.” Brandon vindt het maar niks dat vrouwen hun lichaam delen met jan en alleman, maar niet met mannen zoals hij. Want hij zou natuurlijk wel bij die vrouw blijven en voor haar en haar kind zorgen (ja, vast).

Dan maak je je echter geen zorgen over tienermoeders die hun toekomst weggooien. Dan is je voornaamste probleem dat vrouwen er maar op los neuken zonder zich afhankelijk te maken van een man.

Toch zijn er ook vrouwen die Jamal’s boodschap positief duiden. Een reaguurster stelt: Jamal doet in z’n eentje meer tegen tienerzwangerschappen dan alle preken van moeders en oma’s samen. Geen jonge vrouw zit er op te wachten dat men dit refrein straks over haar zingt.