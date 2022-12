Closing Time | Newtok (Alaska)

Newtok is een dorp waar zo’n 400 inheemse Yup’ik uit Alaska wonen. Het dorp verdwijnt door opwarming van de aarde, wat zorgt voor overstroming, erosie van de rivieroever en het smelten van de permafrost waarop het dorp is gebouwd. Hun voorouders wonen al meer dan tweeduizend jaar in het gebied. In 1996 werd duidelijk dat de inwoners er niet konden blijven wonen, al zou het zo’n 20 jaar duren voordat er een plan voor herlocatie kwam omdat er geen structurele overheidsfinanciering is voor slachtoffers van ‘slow moving disasters’. De geleidelijke verhuizing naar Mertarvik, 14 kilometer verderop aan de overkant van de rivier, betekent dat de gemeenschap jarenlang gescheiden zal moeten leven.

Artiest Dusty Patches bracht deze maand het album Newtok uit, “a journey of musical storytelling about the tragedy of the Anthropocene in the age of climate change”. Hij liet zich inspireren door de kunstwerken die Jennifer Cronin over Newtok maakte. Lees en kijk hier meer over het dorp en de herlocatie.