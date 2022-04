Het duo Myxomy is een samenwerking van Ziúr die we hier al eens in de CT hadden, en een helft van Emptyset, die we hier vast nog wel eens langs zien komen. Ik verwachtte totale chaos maar dat valt best wel mee, wat soms jammer is, maar het is wel goed luisterbaar. Vrijdag te horen en zien op Rewire Festival.