In het kader van “de wereld vergaat er niet langzamer van, maar wellicht helpt het ons copen”, vanavond Kelly Lee Owens die met het nummer ‘Melt!’ moeder aarde naar de club brengt. Je hoort samples van gletsjerijs en schaatsen met daaronder een stevige technobeat, waarmee ze een organisch hard geluid wilde laten horen: “I felt those were great representations of what’s happening in the world, that every moment you’re breathing and sleeping, this is ​taking place.”