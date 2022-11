Closing Time | Low

Mimi Parker, een helft van de band Low, is op 55-jarige leeftijd overleden aan eierstokkanker. Low werd bekend om hun ingetogen indierock, ook wel ‘slowcore’ genoemd, met de meerstemmige zang van Parker en haar partner Alan Sparhawk als kenmerkend element. Parker en Sparhawk kenden elkaar vanaf de basisschool, trouwden en vormden sinds 1993 de band Low – zij deed zang en drum, hij deed zang en gitaar, de muziek en teksten schreven ze samen – met een steeds wisselende bassist. In 1994 verscheen hun eerste album I Could Live In Hope. Op hun laatste twee albums, waarmee ze meer mainstream bekendheid kregen, verwerkten ze meer elektronische en digitale effecten. ‘Hey’ staat op hun dertiende en laatste album Hey What (2021) dat ze voor het eerst samen maakten.