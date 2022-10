Elektronisch artiest Loraine James inspireerde haar nieuwe album Building Something Beautiful For Me op het werk van Julius Eastman (die we eerder dit jaar al tweemaal in de CT hadden). Het zijn geen covers maar herinterpretaties of bewerkingen van de muziek van Eastman. Het nummer ‘Choose To Be Gay (Femenine)’ is geïnspireerd op Eastmans ‘Femenine’.