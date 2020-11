Closing Time | Laugh And Walk Away

Two Hit Wonders? Ja, die bestaan ook.

De New Yorkse band The Shirts is een Two Hit Wonder: Tell Me Your Plans (al kauwgom kauwend in TopPop) en Laugh And Walk Away waren hun hitsingles in Nederland. Maar het waren wel allebei gelijk klassiekers. Laugh And Walk Away heeft die beloftevolle, aankondigende drums in het begin. En dan die hamerende piano, dat snelle ritme, die energie. En dan moet Annie Golden nog beginnen te zingen. The Shirts hebben, toen ze die hits hadden, nog getourd door Nederland, kleine zaaltjes. Ze speelden toen onder andere in de concertzaal De Esch in Almelo.