Closing Time | KONGOS – I’m Only Joking

Je denkt bij een bandnaam als KONGOS al gauw dat dat te maken heeft met de muziekstijl, maar in dit geval is het gewoon de achternaam van de vier broers Kongos, Dylan, Daniel, Jesse en Johnny.

Oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Afrika waar ze hun jeugd doorbrachten, maar alweer jaren gestationeerd in Phoenix waar hun moeder vandaan komt. Papa John Kongos had wat succes als zanger in de jaren ’70 en de jongens treden heel niet onverdienstelijk in zijn voetsporen.

Hun muziek is een ratjetoe van stijlen, rock gecombineerd met kwaito, terwijl die accordeon weer doet denken aan gypsy. Come With Me Now is tot nu toe hun grootste hit, maar ze hebben nog wel meer lekkere nummers gemaakt. Eigenlijk maken ze alleen maar goede muziek, durf ik te zeggen na het beluisteren van een groot deel van hun oeuvre. En dat zijn echt niet allemaal van die stampers, zie bijvoorbeeld het gevoelige Traveling On. Maar de stevigere nummers vind ik wel het leukst.