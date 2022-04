Flashback naar zo’n twintig jaar terug toen deze oude rotten het genre elektroclash leven inbliezen, want op het derde album dat ze in die twee decennia samen maakten klinkt alles nog precies zoals toen, behalve dat we Miss Kittin nu blijkbaar Kittin moeten noemen. “A flawed but intriguing record for aging ravers, erstwhile romantics, and fading glamour-pusses alike”, aldus de Pitchfork-recensent.